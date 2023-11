Zapraszamy na 683. odcinek „Na dobre i złe”. Co tym razem wydarzy się w Leśnej Górze? Adam (Grzegorz Daukszewicz) uzna Józia za syna i będzie się cieszył każdą chwilą spędzaną z małym… Falkowicz (Michał Żebrowski) do bratanka podejdzie jednak z rezerwą. I w końcu zmusi Popławskich, by wykonali chłopcu badania genetyczne.

Tymczasem Oliwia (Marta Bryła) przyjedzie do szpitala na kontrolne badania - a jej wizyta w gabinecie Wiktorii (Katarzyna Dąbrowska) zamieni się w ostrą kłótnię.

I na tym problemy lekarki się nie skończą. Bo po rozmowie z Falkowiczem doktor Condalida zacznie podejrzewać, że… ona również spodziewa się dziecka.

Po dyżurze Wiktoria od razu wstąpi do apteki i później wykona w domu nie jeden, ale całą serię testów. A Blanka (Pola Gonciarz) „przyłapie” w końcu matkę, gdy będzie czekać na wynik...

Jaki będzie finał? Emisja odcinka numer 683 już 25 października, punktualnie o godz. 20:40 – zobacz koniecznie!

