Iza i Marcin spędzili wspólnie namiętną noc i wydawałoby się, że to wydarzenie skończy związek Chodakowskiego z Anią. Jednak tak się nie stanie! Po tej nocy Marcin wróci do Ani, a niczego nieświadoma kobieta, będzie chciała przy pomocy matki chłopaka zmobilizować go do oświadczyn!

W 1406 odcinku serialu Aleksandra Chodakowska zdradzi Ani, że Iza przeprowadziła się blisko Marcina. Dziennikarka będzie chciała dać do zrozumienia matce Mai, że to ona jest z Chodakowskim. Zobaczcie, co powie Izie...