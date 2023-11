Reklama

W "M jak miłość" Iza w ukryciu podgląda jak Marcin bawi się z Szymkiem. W głębi serca, wie, że Chodakowski jest dobrym ojcem. Czy pozwoli mu widywać się z Mają?

Za to Wojtek robi śledztwo na temat nowego sąsiada. Nie ufa Orłowskiemu. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie ma dobrych zamiarów. Co ukrywa?

Zobacz zwiastun 1363. odcinka "M jak miłość" - emisja 3 kwietnia w TVP2 o 20.50

