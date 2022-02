"M jak miłość": Ślub Pawła i Franki w cieniu bójki i skandalu z Majką! 

W 1634. odcinku "M jak miłość" na widzów czekają niezwykłe emocje! Podczas góralskiego ślubu Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) i Franki (Dominika Kachlik) wydarzy się naprawdę wiele - w roli głównej pojawi się jedna z byłych dziewczyn bohatera, czyli Majka (Laura Samojłowicz). To jednak nie wszystko - panna młoda będzie musiała zaatakować jednego z członków rodziny. Ale po kolei... Zobaczcie opis 1364. odcinka "M jak miłość"!

"M jak miłość": Była dziewczyna Pawła przeszkodzi mu w ślubie!

Paweł Zduński ma na swoim koncie wiele związków, tym razem jednak wydaje się, że znalazł miłość na całe życie! Mowa o France, z którą... bierze ślub. W 1364. odcinku "M jak miłość" (emisja 1 lutego w TVP 2 o godzinie 20:55) widzowie będą mogli zobaczyć góralskie wesele pary, pełne niespodzianek! Niekoniecznie miłych...

O poranku Franka odkryje, że na jej sukni są plamy i wpadnie w panikę! Sytuację uratuje jednak Maria , mama Pawła (Małgorzata Pieńkowska), która zrobi wszystko, by dziewczynę wesprzeć – jak prawdziwa matka.

- Tak się denerwuję! Chcę, żeby to był wyjątkowy dzień, żeby wszystko się udało…

- To będzie wspaniały, absolutnie wyjątkowy dzień, zobaczysz.(…) I nie denerwuj się… Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, że od dzisiaj wszyscy Zduńscy stoją za tobą murem!

Suknia, makijaż, słowa otuchy – przygotowując się do ślubu panna młoda będzie mogła liczyć na wsparcie kobiet z całej rodziny. A zwłaszcza wzruszonej Barbary (Teresa Lipowska):

- Moje dziecko... Wyglądasz pięknie, jesteś cudowna! A mój wnuk to prawdziwy szczęściarz…

Zobacz także: "M jak miłość": Co dalej z wątkiem Izy i Marcina?

MTL Maxfilm

Podczas ślubu Franki i Pawła w "M jak miłość" nie zabraknie przygód! W lokalnym kościele w Bukowinie zjawi się niespodziewanie… Majka (Laura Samojłowicz) - załamana i otumaniona narkotykami. A gdy Franka z Pawłem staną w końcu przed ołtarzem, dojdzie do skandalu! Gości oraz młodych powita w świątyni zaprzyjaźniony z Mostowiakami ksiądz, który przyjedzie specjalnie na tę uroczystość z Lipnicy.

- Kochani… Franciszka i Paweł zaprosili nas dziś do udziału w swoim święcie… Dziś, przed nami i Bogiem, staną się jednością…

Chojnacka od razu jednak kapłanowi przerwie – i zgłosi weto.

- Chwileczkę! Nie możecie tego zrobić… To mnie Paweł się oświadczył! Dostałam od niego pierścionek zaręczynowy... Paweł, powiedz im!

Sekundę później Majka zasłabnie i Maria z Arturem wyprowadzą ją w końcu do zakrystii. A Gutowski będzie w szoku.

- Co tu się dzieje?! Co to za dziewczyna?!

Zobacz także: Nowa czołówka "M jak miłość"!

MTL Maxfilm

Franka – choć rywalka zrujnuje najpiękniejszy dzień jej życia – spróbuje za to okazać Chojnackiej serce...

- Przykro mi, że… to wszystko tak się skończyło. Majka, idź na leczenie... Daj sobie szansę, słyszysz? Jeszcze nie jest za późno!

A gdy dziewczynę zabierze w finale pogotowie, narzeczeni sami ukryją się na kilka minut w zakrystii, by ochłonąć.

- To miał być nasz wyjątkowy, niezapomniany dzień… - Naprawdę myślisz, że kiedyś go zapomnimy? Franka, przepraszam cię, tak mi przykro…

MTL Maxfilm

Bójka na ślubie Pawła i Franki w "M jak miłość"

To nie wszystko! Jeden z kuzynów Franki – pewien, że Zduński ją zdradził – rzuci się na pana młodego z pięściami. A góralka stanie w obronie ukochanego i… roztrzaska na plecach krewniaka krzesło. Ku przerażeniu księdza z Lipnicy.

- Odwal się, idioto! To nie jest jego wina!!!

- Dobry Boże...

Tymczasem Gutowski widząc drzazgi i krew, odetchnie w końcu z ulgą. A nawet pośle France szeroki uśmiech...

- I to ja rozumiem! Góralskie wesele bez bitki to nie wesele… To co, kochani, wstajemy i od początku? Do trzech razy sztuka!

Zobacz także: Gwiazdy "M jak miłość" już po ślubie! Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz pokazali zdjęcia

MTL Maxfilm

Huczne wesele Pawła i Franki w "M jak miłość"! Nowożeńcy uciekają z imprezy!

Co wydarzy się dalej? Gdy emocje opadną, narzeczeni znów staną przed ołtarzem i w finale złożą małżeńską przysięgę... Ku wyraźnej uldze zgromadzonych w kościele gości.

- Ja, Paweł, biorę ciebie, Franciszko, za żonę... - I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci...

MTL Maxfilm

A gdy nabożeństwo się zakończy, nadejdzie czas na huczne wesele! By tradycji stało się zadość, młodą parę powitają Rogowscy.

- Witamy was chlebem i solą, aby wam chleba i soli nigdy w życiu nie zabrakło… I miłości!

Chwilę później Paweł porwie za to ukochaną na parkiet… udowadniając, że w tańcu ma temperament godny prawdziwego górala! W ciągu kolejnych godzin młodzi wezmą też udział w „szalonej” sesji zdjęciowej w plenerze…

Zobacz także: Gwiazda żegna się z "M jak miłość"! Poruszający wpis

MTL Maxfilm



A w finale spakują plecaki, założą wełniane swetry i… uciekną z własnego wesela! Przy cichym wsparciu Barbary oraz Marii.

- Bawcie się dobrze i jeszcze raz… wszystkiego najlepszego, kochani! - Uważajcie tam na siebie, dobrze? I odezwijcie się od czasu do czasu…

Po powrocie na imprezę Mostowiakowa wzniesie za nowożeńców pierwszy toast – dając sygnał, że czas na zabawę!

- Od tego jest młodość, żeby chodzić własnymi ścieżkami… A od tego małżeństwo, żeby chodzić nimi razem! Za to, aby zawsze wracali potem do rodziny… i do domu!

Zobacz także: "M jak miłość": Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zostaną zastąpieni? Nowe twarze w serialu

MTL Maxfilm

Kulisy ślubu Pawła i Franki w "M jak miłość" zdradza Rafał Mroczek

Odtwórca roli Pawła Zduńskiego, Rafał Mroczek, na swoim Instagramie pokazał kilka zdjęć z planu serialu "M jak miłość":

To będzie fajny odcinek. 1634!!! 😮Zapraszamy przed telewizory, wtorek -1.02.22 20:55 Tvp2. Kto będzie z nami? - pyta Mroczek.

Będziecie oglądać ślubny odcinek "M jak miłość"?

Zobacz także: QUIZ! Marcin czy Rafał? Rozpoznaj braci Mroczek!