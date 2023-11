Reklama

"M jak miłość" miażdży konkurencję! Jesienna ramówka rozpoczęła się zaledwie kilka tygodni temu, ale już widać, co najchętniej oglądają Polacy. Widzowie uwielbiają serial o rodzinie Mostowiaków i to właśnie ta produkcja przyciąga najwięcej osób przed telewizory. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl nowy sezon "M jak miłość" ogląda średnio... 5,07 mln osób! Telewizyjna Dwójka w czasie nadawania serialu jest zdecydowanym liderem na rynku telewizyjnym. Ale to nie koniec!

"M jak miłość" hitem TVP!

Okazuje się, że w porównaniu do wyników oglądalności z zeszłego roku, serial przyciąga o 90 tysięcy widzów więcej! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl najwięcej osób obejrzało odcinek 1380, który został wyemitowany 10 września. "M jak miłość" oglądało wówczas aż 5,41 mln widzów.

Jak widać, serial o perypetiach rodziny Mostowiaków to od lat jeden z największych telewizyjnych hitów! Wy również jesteście fanami "M jak miłość"?

