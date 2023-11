1 z 7

Takich dramatycznych scen w "M jak miłość" jeszcze nie było. A wszystko przez to co odkryła dziennikarka Ania. Handlarze kobietami, by nie dopuścić aby powstał artykuł na ich temat porwą dziewczynę, a razem z nią uprowadzą syna Marcina.

Jak do tego dojdzie?

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) poprosi Marcina (Mikołaj Roznerski), żeby przekonał Ani (Maria Pawłowska) by zgłosiła handel kobietami na policję. Anna ma taki zamiar, ale chce to zrobić zaufanej policjantce, która specjalizuje się w takich sprawach.

Tymczasem Ula zauważy jakiś dwóch nieprzyjaźnie wyglądających mężczyzn, którzy szukają Lisickiego w okolicach Siedliska. Zaniepokoi to Marcina i Andrzejka. Ania, jednak nie będzie chciała wyjechać. W poniedziałek ma się ukazać tekst o aferze, a przez weekend będzie pod ich opieką.

Nikt nie przewidzi tego, że Szymek wymknie się z Siedliska, a zdenerwowana Ania pójdzie go szukać. Co wydarzy się dalej?

Emisja odcinka 1344 - 22 stycznia w TVP2 o 20.50.

