Za to w finale: tajemnica Starskiego (Radosław Krzyżowski). W kolejnym tygodniu Maria (Małgorzata Pieńkowska) ostro pokłóci się z szefem – zła o to, że biznesmen próbuje zmusić Annę (Tamara Arciuch) i Ulę (Iga Krefft) do sprzedaży siedliska. Starski swoje zachowanie uzna za usprawiedliwione.

- Kiedyś te tereny należały do mojej rodziny... I mam pomysł na dobry biznes.

Jednak Rogowska rzuci, lodowatym tonem:

- Siedlisko należy do naszej rodziny i w naszej rodzinie zostanie! Nie jest i nigdy nie będzie na sprzedaż!

- Nigdy nie mów nigdy…

- No, to żebyś się nie zdziwił!

A chwilę później wyjdzie na jaw, że biznesmen od miesięcy ukrywa pewien sekret… bo jego pełne nazwisko brzmi: Łagoda-Starski!

Co naprawdę łączy Starskiego z Marią? I dlaczego aż tak zależy mu na przejęciu ziemi w Grabinie? Odpowiedź wkrótce… tylko na antenie TVP2, w premierowych odcinkach serialu!