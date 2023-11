Reklama

W życiu Piotra i Kingi Zduńskich w serialu "M jak miłość" dojdzie do prawdziwej rewolucji. A to wszystko za sprawą bliźniaczej ciąży Kingi! To oznacza, że na planie już wkrótce pojawią się kolejni bliźniacy. Co na to Marcin Mroczek, serialowy Piotr? Okazuje się, że Mroczek jest bardzo podekscytowany nową obsadą! Co na to jego postać? Podchodzi do tego trochę inaczej ;)

