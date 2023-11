Dlaczego jednak zdecydował się pan na tak drastyczne posunięcie jak śmierć postaci? Bohaterka Joasi Koroniewskiej wyjechała, daje to furtkę na to, że może kiedyś zmieni zdanie i wróci. A pan?

To był mój pomysł. Na samym początku, gdy poinformowałem, że odchodzę, to ze strony producenta czy scenarzystów nikt nie wierzył, że to na serio. Słyszałem: „Andrzej, no co ty, przecież to niemożliwe, abyś odszedł. Pewnie chcesz gdzieś wyjechać, odbyć jakąś podróż dookoła świata. Dobra, to jedź. Ile czasu potrzebujesz? Tylko powiedz kiedy wrócisz, bo musimy pisać”. A ja przekonywałem, że moja podróż w serialu dobiegła końca. Rozpoczynam nową. Już myślę o nowych pomysłach. Idę dalej.