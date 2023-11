Mamy dla Was wideo, w którym możecie zobaczyć ostatni dzień zdjęciowy serialowego Tomka. Czy było t dla niego trudne przeżycie kiedy rozstawał się z ekipą serialu? Czy bardzo się wzruszył przy nagrywaniu ostatnich scen? Jak zareagowała ekipa na to, że nie zobaczą więcej Andrzeja Młynarczyka na planie? Czy Basi Kurdej-Szatan będzie brakować serialowego męża? A także jak sam Andrzej Młynarczyk wspomina pracę w "M jak miłość"? Grał w serialu... aż 10 lat!

Uwaga! Łzy w oczach pojawią się na pewno! :)

Zobaczycie poruszający klip z planu, po którym dotrze do Was, że to już naprawdę koniec.

Pożeganie Andrzeja Młynarczyka na planie "M jak miłość".