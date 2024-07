Kuba Wojewódzki zagra w serialu TVN! Dziennikarz pochwalił się na swoim profilu na Instagramie zdjęciem z Pawłem Małaszyńskim. Okazuje się, że Kuba Wojewódzki pojawi się w najnowszej produkcji stacji telewizyjnej "Belle Epoque". W podpisie pod zdjęciem zdradził, że wcieli się w krakowskiego gwałciciela:

#na#planie#belleepoque#gram#krakowskiego#gwalciciela#rola#życia

Kuba Wojewódzki zagra w serialu!

Serial "Belle Epoque" swoją premierę będzie miał 15 lutego w środę. Na ekranie zobaczymy całą plejadę genialnych aktorów. Począwszy od Pawła Małaszyńskiego, przez Magdę Cielecką, a skończywszy na Weronice Rosati. Do tego grona dołączy też Kuba Wojewódzki. Co ciekawe to nie jest jego pierwsza przygoda z aktorstwem. Showman na co dzień gra w Teatrze 6. piętro w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Jak Kuba poradzi sobie na ekranie?

