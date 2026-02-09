Tak dzisiaj wygląda Kasia Sulejuk z "Rancza". Ma 29 lat

Serial „Ranczo” emitowany przez TVP w latach 2006-2016 na stałe wpisał się w pamięć polskich widzów. Wśród wielu barwnych postaci szczególnie zapadła w pamięć Anna Stępień, wcielająca się w rolę Kasi Solejuk - jedynej córki Kazimiery i Macieja Solejuków. Aktorka dorastała na oczach całego kraju, a jej rola była nieodłącznym elementem tej kultowej produkcji. Dziś trudno ją rozpoznać - jej metamorfoza i zmiana życiowej drogi zaskoczyła wszystkich, którzy pamiętają ją z serialu.

Metamorfoza Anny Stępień. Tak dziś wygląda serialowa Kasia Solejuk z „Rancza”

Po zakończeniu emisji „Rancza” w 2016 roku Anna Stępień zdecydowała się odejść z show-biznesu. Zamiast kontynuować karierę aktorską, postawiła na naukę i rozwój osobisty, co okazało się przełomowym wyborem. Porzucając świat kamer i fleszy, postanowiła skupić się na edukacji, dzięki czemu jej życie przybrało zupełnie nowy kierunek. Niewykluczone, że nie zobaczymy jej już w telewizji.

Jednak jej postać wciąż budzi spore zainteresowanie - podobnie jak pozostali członkowie obsady kultowego serialu. Warto przypomnieć, że „Ranczo” wraca do TVP, co oficjalnie potwierdzili już twórcy produkcji.

Serialowa Kasia Solejuk zrezygnowała z show-biznesu. Tym się dziś zajmuje

Anna Stępień, która dziś ma 29 lat, może pochwalić się imponującą ścieżką edukacyjną. Najpierw ukończyła studia na SGGW, a następnie pogłębiała swoją wiedzę na Uniwersytecie Warszawskim, wybierając kierunek finanse i rachunkowość. Jej ambicje nie kończyły się na tym - rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego, a także wyjechała na uczelnie za granicę. Studiowała w Czechach, a następnie we Włoszech, zdobywając cenne międzynarodowe doświadczenie.

Ta konsekwencja i determinacja sprawiły, że dziś Anna Stępień pracuje w sektorze bankowym. Z dala od błysków fleszy i show-biznesowego zgiełku, realizuje się zawodowo w jednej z najbardziej wymagających branż. Mimo olbrzymiej popularności, jaką dała jej rola Kasi Solejuk, postawiła na spokojniejsze życie i zawodową stabilizację. Publicznie pojawia się niezwykle rzadko, ograniczając kontakt z mediami do absolutnego minimum. Swoją prywatność ceni ponad wszystko, choć czasem dzieli się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych.

Tak dzisiaj wygląda Kasia Sulejuk z "Rancza". Ma 29 lat Instagram @anna_stepien

