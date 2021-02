Koszmar bohaterki "M jak miłość"! Dziewczynka przez dramatyczną sytuację będzie cierpiała na zaburzenia psychiczne

W „M jak miłość” jedna z najmłodszych bohaterek serialu przeżyje dramatyczne chwile! Niedawno życie małej Poli całkowicie się zmieniło i zamieszkała sama z ojcem, którego zobaczyła pierwszy raz w życiu. To było dla dziewczynki ogromne wydarzenie, a teraz wyjdzie na jaw, że to dopiero początek wielkich problemów w jej życiu! Dziewczynka w przedszkolu przeżyje prawdziwy dramat, który zafundują jej koleżanki z grupy! Konieczna będzie pomoc psychologa, który postawi szokującą diagnozę. Co zaszło między dziećmi?

Pola w "M jak miłość" przez dramatyczną sytuację będzie cierpiała na zaburzenia psychiczne

W 1574 odcinku „M jak miłość”, który na antenie TVP2 zobaczymy już 8 marca dojdzie do dramatycznych wydarzeń z udziałem Poli. Okazuje się, że kilka koleżanek w okrutny sposób wyśmiewa się z dziecka i żartuje, że porzuciła ją matka. Dręczona dziewczynka boi się chodzić do przedszkola, ale jej problem początkowo zignoruje sam Gryc, który nie ma pojęcia, co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami przedszkolnej sali.

Kiedy dzieci będą przechwalały się na temat tego, jak spędzają czas ze swoimi mamami Pola usłyszy:

Nieprawda! Twoja mama cię oddała. Słyszałam, jak moi rodzice o tym rozmawiali!

Między dziećmi dojdzie do kłótni, która zakończy się bójką. Cała sytuacja na tyle zaniepokoi nauczycielki, że będą chciały porozmawiać o niej z Kamilem Grycem. Jednak to Anita tego dnia odbierze dziewczynkę, a ta zwróci się do niej: Mamo! Mimo zapewnień, że zarówno tata, mama, jak i ciocia bardzo kochają dziewczynkę konieczna będzie wizyta u psychologa. Niestety problemy okażą się na tyle poważne, że zostaną zdiagnozowane u dziecka zaburzenia:

Prawdopodobnie Pola bardzo by chciała, żeby pani Anita była jej mamą, wypełniła tę lukę. Myślę, że powinien pan pomyśleć o wsparciu psychologicznym dla córki. - usłyszy Gryc.

Co dalej z Polą? Czy Kamil zmieni przedszkole dla dziecka?

Wydawało się, że wszystko się poukłada w życiu Poli i Kamila, ale jak się okazuje brak matki i trudne relacje z rówieśnikami doprowadzą do dramatycznej sytuacji.

To w Anicie Pola zobaczy kandydatkę na mamę!