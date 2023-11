Od kilku miesięcy głośno jest o amerykańskim serialu "Hanna". Wszystko za sprawą wyjątkowej obsady. Produkcja zatrudniła bowiem Joannę Kulig! Premiera pierwszego odcinka serialu Amazona miała już miejsce. Jak wypadła nasza polska gwiazda? Niestety okazało się, że jej postać umarła już po kilku minutach...

Joanna Kulig od kilku miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Aktorka za granicą promuje "Zimną Wojnę". Film Pawła Pawlikowskiego, w którym zagrała aktorka otrzymał aż trzy nominacje do Oscarów 2019! Znakomita rola otworzyła polskiej aktorce wiele hollywoodzkich drzwi. Już kilka miesięcy temu sama Joanna zdradziła, że na początku roku będziemy mogli ją zobaczyć w serialu Amazona "Hanna."

Wcieliłam się w mamę głównej bohaterki, Joannę. Gdy to usłyszałam, byłam zaskoczona. "Jak to, mam zagrać matkę?" Okazało się, że w retrospekcjach. Moim partnerem był Joel Kinnaman. Mieliśmy skomplikowane sceny pościgów. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało – zdradziła Joanna Kulig w "Tele Tygodniu".