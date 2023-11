Czekacie na trzeci sezon "Stranger Things"? Serial stał się jedną z najbardziej kultowych produkcji ostatnich lat. Nic dziwnego, że Netflix buduje napięcie przed premierą trzeciej serii. Właśnie wypuścił zwiastun serialu! Zobaczcie, co nas czeka w najnowszyej odsłonie "Stranger Things"!

Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla polskich fanów. Portal naekranie.pl dotarł do nagrania z aktorami serialu, którzy na konwencie w Seattle zdradzili, że planują przyjechać do naszego kraju! Ale to nie wszystko. Wiadomo już, jakie zagrożenie będzie czyhało na bohaterów w nadchodzącym sezonie!

Szczegóły trzeciej serii "Stranger Things"

Podczas panelu w USA, w którym uczestniczyli aktorzy hitowego serialu, Finn Wolfhard i Caleb McLaughlin, czyli serialowi Mike i Lucas, zdradzili, że wybierają się do Polski! Na razie nie znane są jednak żadne szczegóły dotyczące wizyty aktorów.

Co zaś z trzecim sezonem? Jego premiera zapowiedziana jest na 4 lipca 2019 roku. Nie znamy zbyt wielu szczegółów, wiadomo jednak, że bohaterowie będą walczyć z dwoma demonami. Dla przypomnienia - w 1. sezonie walczyli z Demogorgonem, zaś w drugim - z Łupieżcą Umysłów. Innych przeszkód i trudności będzie oczywiście znacznie więcej.

Czekacie?

