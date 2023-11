Anita Sokołowska opowiedziała nam o pracy na planie serialu "Przyjaciółki". Już w najbliższy czwartek fani będą mogli zobaczyć ostatni odcinek 10. serii wielkiego hitu Polsatu. Jak zakończy się 10. sezon i co wydarzy się w kolejnych odsłonach serialu? Czy dowiemy się, kto jest ojcem dziecka Zuzy? O odpowiedź poprosiliśmy Anitę Sokołowską, czyli właśnie serialową Zuzę! Co aktorka zdradziła przed naszą kamerą? Co wydarzy się w życiu bohaterki, w którą wciela się w "Przyjaciółkach"?

Posłuchajcie sami, co zdradziła nam Anita Sokołowska!

Anita Sokołowska opowiedziała o pracy na planie "Przyjaciółek".