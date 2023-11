Po badaniach lekarze skierują Natalię na oddział patologii ciąży. A w szpitalu dziewczyna cały czas będzie myśleć o zmarłym partnerze… I wyzna Klemensowi, że nie wierzy, by naprawdę popełnił samobójstwo.

- Oliwier się nie zabił.

- Wszyscy w szpitalu wiedzą, że wyskoczył z okna…

- Sam tego nie zrobił, jestem pewna!

- Wiem, że ciężko ci się z tym pogodzić, ale Oliwier mógł targnąć się na własne życie...

- Skąd wiesz, co naprawdę działo się w jego głowie? Stracił nagle wszystko. Zdajesz sobie sprawę, co czuje przystojny, zdrowy facet, który z dnia na dzień staje się kaleką?

- Wielu ludzi przez to przechodzi... To nie był koniec świata!