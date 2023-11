1 z 5

"Barwy Szczęścia" - co w najbliższych odcinkach? W rzece zostanie odnalezione ciało kobiety, jasnowidz Modest nie będzie miał wątpliwości - to Marta Walawska. Od razu zadzwoni do Artura, by mu o tym powiedzieć.

To pana żona. Jestem tego pewien.

Spóźnił się, bo teściowa go wyprzedziła i poinformowała zięcia, że wszystko wskazuje na to, że to ciało Marty.

W ten sposób wszyscy dowiedzą się, co się stało z Martą Walawską po tym, jak została porwana. Póki nie znaleziono ciała, wszyscy wierzyli, że żyje. Po odwiedzinach na komendzie wątpliwości zostaną rozwiane.

Jak będzie wyglądał pogrzeb Marty w "Barwach szczęścia"? Artur powie o zmarłej żonie wiele wzruszających słów.

Wszystko to zobaczymy w 1785 odcinku serialu. Przedtem zobaczcie naszą galerię!

