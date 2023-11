W "Barwach szczęścia" romans wisi w powietrzy Angela (Helena Englert) i nauczyciel geografii Robert Milewicz (Józef Grzymała) połączy uczucie. Ale to zakazana miłość. Co sądzą o tym odtwórcy głównych ról w serialu? I czy taki związek ma przyszłość? Zobaczcie Kulisy "Barw szczęścia"!

Długo się nad tym zastanawiałem. Dostaję kolejne scenariusze na bieżąco, nie wiem, co wydarzy się w kolejnych odcinkach, ale od początku chciałem, żeby Milewicz był darzony sympatią przez widzów. Cały czas myślę o nim jako człowieku, który szczerze się zauroczył. On się tej relacji podda i zaryzykuje złamanie zasad, które przyświecają każdemu nauczycielowi. Pójdzie za impulsem i bardzo szybko zamieszka z Angelą, co przyniesie wiele negatywnych konsekwencji. A czy to miłość? Może próba jej znalezienia? Z biegiem odcinków jego nastawienie do Angeli będzie się zmieniać. Zobaczymy, czy mimo różnic i barier, które dzielą naszych bohaterów, będą ze sobą szczęśliwi - mówi Józef Grzymała.