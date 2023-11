Dramat w "Barwach szczęścia". W 1692 odcinku serialu grany przez Przemysława Stippę Władek Cieślak ucierpi w wybuchu w "Biomerze"! Gdy na miejsce przyjadą lekarze i ratownicy znajdą go w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy przeżyje.

Czy Władek z Barw szczęścia umrze?

Jak dojedzie do wypadku? Jak pisze portal superseriale.se.pl, Władek poczuje zapach gazu na korytarzu i postanowi wejść do laboratorium, żeby sprawdzić zawory. Chwilę później Beata i Zbyszek będą świadkami wybuchu! To Beata zobaczy Władka leżącego na podłodze w płomieniach.

- Trzeba go stamtąd wynieść! - krzyczy.

Jednak gdy ratownicy wejdą do budynku, Władek odzyska przytomność i sam wyjdzie na zewnątrz.

- Czemu tu jest tak ciemno? Może ktoś zapalić światło? - mówi bohater i znów traci świadomość, nie oddycha. Ratownicy zaczynają więc reanimację. Czy przyniesie skutek? Czy uda się uratować Cieślaka?

Odcinek 1692 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w środę 4 września o godz. 20.40 w TVP2. Bedziecie oglądać?

