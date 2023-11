3 z 8

GDY CZTERY LATA TEMU DOŁĄCZYŁAŚ DO OBSADY „M JAK MIŁOŚĆ”, MÓWIŁAŚ, ŻE PRACA Z MŁYNARCZYKIEM NIE NALEŻY DO NAJŁATWIEJSZYCH.

– Było mi trudno, bo byłam nowa, musiałam się dopiero nauczyć pracy na planie i ją polubić. Padają słowa „Kamera, akcja!” i trzeba od razu być najlepszym, bo nie ma czasu na duble. A współpraca z Andrzejem rzeczywiście była różna. Raz się śmialiśmy i żartowaliśmy, a raz sprzeczaliśmy. On, jak każdy artysta, ma

swoje przyzwyczajenia i spojrzenie na ten zawód, a że ja jestem niepokorna, to leciały wióry. Ekipa się z nas śmiała, że kłócimy się jak stare małżeństwo. A teraz, gdy już się dotarliśmy, to on zrezygnował.

JAK POTOCZY SIĘ ŻYCIE JOANNY PO ŚMIERCI TOMKA?

– Postanowi sobie, że nie będzie płakać, bo musi być silna dla dzieci. Ale będzie jej strasznie trudno. Stres będzie ją niszczył od środka. Wszyscy bliscy zaczną ją nakłaniać, żeby wyjechała i zmieniła otoczenie. Joanna nie będzie chciała, ale w końcu Wojtuś ją poprosi, żeby gdzieś pojechali, bo tu wszystko przypomina mu tatę. To ją przekona i Asia na jakiś czas zniknie, z całą rodziną wyruszy na długie wakacje. Ta przerwa w jej wątku wynika też z tego, że kiedy graliśmy scenę śmierci Tomka, to zmarł pan Witold Pyrkosz i stało się jasne, że grana przez niego postać również umrze. W serialu wszyscy będą ich opłakiwać, więc scenarzyści uznali, że nie należy pokazywać przygnębionej po stracie męża Asi, bo tyle smutku to dla widza za dużo. Poza tym sama poprosiłam o to, by na jakiś czas skrócić mój wątek w „M jak miłość” ze względu na próby do nowego musicalu „Chicago” w Teatrze Variété i zdjęcia do serialu „W rytmie serca”.

Zobacz: Kto tak powiedział? Rozpoznaj bohatera z serialu po cytacie! 7/10 to już dobry wynik! QUIZ!