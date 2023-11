W 10. sezonie "Przyjaciółek" wydarzy się sporo, także w życiu Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz) oraz Łukasza (Mikołaj Krawczyk). Przy Dorotce nie można się nudzić, Łukasz wie o tym aż za dobrze. Kiedy przestała mu wmawiać, że ma andropauzę, zaczęła oskarżać go o zdradę na każdym kroku.

Co gorsza, w jego życiu pojawi się coraz więcej bohaterek. Co na to sprytna i przebojowa żona? Agnieszka Sienkiewicz, podczas meczu Marcina Gortata, zdradziła nam co nieco o kolejnym sezonie "Przyjaciółek", którą już jesienią w Polsacie!

Z Dorotką żyje się trudno, ale ciekawie! ;)