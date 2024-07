Sztuczne futerka w panterkę mogą wyglądać zbyt ciężko, postarzająco, a nawet kiczowato. O ile dobierze się do nich nieodpowiednią stylizację. Nas zachwycił look Nicole Richie w właśnie takim płaszczyku. Gwiazda wystylizowała go tak, że nabrał luzu, a nawet nonszalancji!

Nicole założyła do niego czarne rurki, t-shirt z białym nadrukiem i sztyblety. Przy nich płaszcz w panterkę stał się bardziej młodzieńczy i mniej "serio". Do tego łańcuch na szyi, czerwone usta i czerwone paznokcie. Fantastyczny styl!

