Po tym, jak w 5. odcinku z rywalizacją pożegnały się aż dwie pary, produkcja dorzuciła kolejny zwrot: dodatkową rozgrywkę na start kolejnego odcinka. Na parkiecie stanęli Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński, a o tym, kto zostaje, decydowało już nie głosowanie widzów, lecz jurorzy. Werdykt rozjuszył widzów.

Kamil Nożyński i Iza Skierska odpadają z "Tańca z gwiazdami"

W poprzednim odcinku z programu odpadli Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojtek Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Zamiast spokojnego powrotu po przerwie widzki i widzowie dostali nerwowy początek kolejnego wieczoru: dogrywkę dwóch par, które znalazły się w strefie zagrożenia decyzją publiczności.

W tej układance szczególnie zaskakiwał fakt, że Izabella Miko w swoim wcześniejszym występie miała najwyższą notę, a Kamil Nożyński zdobył 34 punkty. Mimo to obie pary musiały przygotować dodatkowy taniec i zaprezentować się w identycznej choreografii. Stawka była prosta: tylko jedna para mogła przejść dalej, a druga kończyła udział w programie jeszcze zanim reszta uczestników na dobre weszła do gry.

Ponieważ głosami jurorów był remis, ostatnie słowo miała Iwona Pavlović, która zdecydowała się wybrać Izę Miko i Alberta Kosińskiego.

Kamilu, szkoda mi, że stanąłeś do konkurencji z Izą. (...) Technicznie tańczy lepiej Iza i będę za Izą dzisiaj. Skoro jest remis, to muszę być konsekwentna. Dogrywkę wygrywa Izabella miko i Albert Kosiński

Widzowie grzmią po werdykcie w "Tańcu z gwiazdami"

Kamil Nożyński pożegnał się z programem już na początku 6. odcinka. Dalej w rywalizacji została Izabella Miko, która wraz z Albertem Kosińskim obroniła miejsce na parkiecie w najtrudniejszym możliwym momencie.

Decyzja rozjuszyła jednak widzów, którzy od początku nie tylko kibicowali Nożyńskiemu, ale i zarzucali jurorom, że faworyzują Izę Miko.

Żenada. Chore zasady. Odechciewa się oglądać ten badziew. Jedna z lepszych par..

Jedna wielka ustawka! Od razu było wiadomo, że Iwona wybierze Izę

Izabeli nie powinno być w tym programie, ona jest po balecie, grała w filmach tanecznych, więc tak naprawdę jest tancerką

Bardzo przewidywane odpadnięcie, jak gotowy scenariusz

