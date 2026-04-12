"Taniec z Gwiazdami" po raz kolejny skupia na sobie uwagę polskich mediów, stając się jednym z najszerzej komentowanych programów telewizyjnych w kraju. W najbliższym odcinku 12 kwietnia telewidzowie będę mieli szansę zobaczyć nie tylko swoje ulubione pary, lecz także wspierające je w ten szczególny wieczór gwiazdy.

Plejada gwiazd na 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudzi w telewidzach zupełnie nowe emocje co najmniej z dwóch przyczyn. Choć w ostatnim odcinku odpadł Mateusz Pawłowski oraz Natsu z Wojciechem Kuciną, którzy potwierdzili swój związek, tym razem fani programu znów będą musieli pożegnać aż dwie pary. Na początku o miejsce w programie powalczą w tak zwanej dogrywce Izabella Miko z Albertem Kosińskim i Krzysztof Nożyński z Izabelą Skierską. Odcinek programu również zakończy tradycyjna odpadanka.

Co więcej, tego wieczoru tematem odcinka będą gwiazdy, które rozwijają swoją działalność głównie w Internecie. Między innymi dlatego fotoreporterzy uchwycili całą plejadę znanych postaci jeszcze przed startem transmisji.

Marta Narożna za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Na ściance pojawiła się wokalistka i piosenkarka Magdalena Narożna. W jednej z ubiegłych edycji również konkurowała o Kryształową Kulę w parze z tancerzem Piotrem Musiałkowskim.

Kuba Szmajkowski za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Na 6, odcinek "Tańca z Gwiazdami" wybrał się też wokalista młodego pokolenia Kuba Szmajkowski, który swoją karierę muzyczną rozpoczął w "The Voice Kids", a w ostatnich latach próbował swoich sił w polskich preselekcjach do Eurowizji.

Marcin Paprocki za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Z bukietem różowych kwiatów uwagę zwrócił też polski projektant mody Marcin Brzozowski znany z duetu Paprocki & Brzozowski.

Jessica Mercedes za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Jedną z par przyszło wspierać też blogerka modowa Jessica Mercedes, który przykuła uwagę cekinową kreacją uzupełnioną o stylowe kowbojki.

Krzysztof Stanowski za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Na widowni 6. odcinki "Tańca z Gwiazdami" tego wieczoru bawić się też będzie założyciel Kanału Zero, który szczególnie kibicować będzie w rywalizacji aktorowi Sebastianowi Fabijańskiemu i jego partnerce Julii Suryś.

Iza Miko za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Na ściance uwagę fotoreporterów przykuła przede wszystkim stylizacja Izabelli Miko, która zaprezentowała się w długiej, choć wiele odsłaniającej czarnej sukience z prześwitami i modnymi koronkami. U boku nie mogło oczywiście zabraknąć tanecznego partnera gwiazdy, Alberta Kosińskiego.