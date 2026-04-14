Takiego zwrotu akcji w "Farmie" nie spodziewał się chyba nikt. Produkcja już od kilku dni podgrzewała atmosferę tajemniczymi zapowiedziami nowego odcinka, ale wejście bliskich farmerów i ich dołączenie do programu zaskoczyło wszystkich. W sieci od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Widzowie są mocno podzieleni pomysłem produkcji "Farmy".

Spotkania z rodzinami w "Farmie"

W minionym tygodniu największym zaskoczeniem w produkcji Polsatu było zniknięcie jednej z najbardziej barwnych uczestniczek. Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy", ale teraz emocje znów sięgnęły zenitu. W miniony poniedzialek rozpoczął się nowy tydzien na "Farmie". I chociaż uczestnicy żyli nominacjami do pojedynku to produkcja wymyśliła coś, czego nikt się nie spodziewał.

Nagle uczestnicy "Farmy" zalali się łzami, a na gospodarstwie pojawii się ich najbliżsi. Tęsknota, która narastała z dnia na dzień, wybuchła od razu, a wzruszenie było widoczne u wielu osób. Karolina zobaczyła męża Rafała i rozmowa szybko zeszła na codzienność poza programem.

Silne emocje przeżył również Aksel, który spotkał siostrę Aisel, mamę Anelię i tatę Aleksieva. Najważniejszy okazał się wątek relacji z ojcem, bo nie zawsze były łatwe. Tym razem Aksel usłyszał od niego dumę, a to całkowicie zmieniło ciężar tego spotkania.

Nowi uczestnicy na "Famie". Pomysł produkcji podzielił widzów

Kiedy emocje jeszcze nie opadły, przyszło kolejne zaskoczenie . Uczestnicy dowiedzieli się, że ich bliscy otrzymali propozycję wejścia do programu i tak w grze pojawili się: Rafał, mąż Karoliny, Paulina, przyjaciółka Łukasza "Janosika", oraz Ola, przyjaciółka Agnieszki.

Wejście bliskich uczestników do programu wywołało ogromne emocje nie tylko wśród samych uczestników, ale również wśród widzów. Fani "Farmy" po emisji odcinka ruszyli z komentarzami. Jedni są zachwyceni pomysłem produkcji, inni ostro komentują.

Nie wiem czy to dobry pomysł, trochę przekombinowane….

Pomysł fatalny. Mam nadzieje, że to nie na stałe jednak. komentują oburzeni fani.

Inni cieszą się, że w "Farmie" następił nagły zwrot akcji.

Świetny pomysł! Farma potrafi zaskoczyć! Brawo!

Fajnie ;) uczestnicy odżyli bo już na prawdę widać było zmęczenie ;) powodzenia czytamy w komentarzach.

Spodziewaliście się, że rodziny uczestników nagle dołaczą do programu?

