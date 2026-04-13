Poranna informacja z piątku, 10 kwietnia poruszyła nie tylko polskie środowisko sportowe, ale cały kraj. Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego w jednym z parków. Szkoleniowiec trafił do wrocławskiego szpitala i szybko otrzymał pomoc, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Jeszcze niedawno występował w roli asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana podczas baraży do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Pogrzeb Jacka Magiery. Trener zostanie pochowany w Warszawie z honorami

Jak ustaliła redakcja „Faktu", pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek 16 kwietnia w Warszawie. PZPN potwierdził szczegóły i przekazał prośbę rodziny o modlitwę.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie czytamy w oświadczeniu PZPN.

Jacek Magiera nie żyje. Trener zmarł nagle w wieku 49 lat

Informacja o śmierci Jacka Magiery mocno poruszyła środowisko sportowe. W piątek 10 kwietnia podano, że były piłkarz i trener zasłabł podczas treningu biegowego. Mimo szybkiej interwencji lekarzy nie udało się go uratować. Miał 49 lat.

W kolejnych dniach żałoba była widoczna nie tylko w klubowych komunikatach czy wspomnieniach, ale też na trybunach. Kibice na stadionach w całym kraju uczcili jego pamięć minutą ciszy. Szczególnie symbolicznie było w Warszawie: na stadionie Legii pojawiła się oprawa z wizerunkiem trenera i podziękowaniem od fanów. Warto przypomnieć też, że Lewandowski i kadra Polski pożegnali Jacka Magierę.

Jacek Magiera był wielką postacią polskiej piłki nożnej

Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa, a największe sukcesy jako piłkarz wiązał z Legią Warszawa. To z tym klubem zdobywał mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał ponad 230 spotkań, a w trakcie kariery reprezentował także Widzew Łódź i Cracovię.

Po zakończeniu gry na boisku pozostał przy futbolu jako trener. Z Legią zaliczył występy w Lidze Mistrzów i sięgnął po tytuł mistrzowski. Prowadził również młodzieżowe reprezentacje Polski, a ze Śląskiem Wrocław wywalczył wicemistrzostwo kraju. W ostatnim czasie pracował także przy pierwszej reprezentacji: od lipca 2025 roku pełnił funkcję drugiego trenera kadry w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

