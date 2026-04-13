Niebezpieczną sytuację nagłośnił portal tvnwarszawa.pl. Jak przekazała redakcja, 42-letni kierowca, prowadzący samochód chińskiej marki Jetour zderzył się z jednośladem około godziny 18:00. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji oraz służby ratunkowe. Po zabezpieczeniu terenu rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić okoliczności zderzenia drogowego. Według serwisu autem kierował Alek Baron. Głos zabrała podkom. Magdalena Gąsowska.

Alek Baron był uczestnikiem wypadku? Policja komentuje sprawę

Redakcja tvnwarszawa.pl poinformowała, że uczestnikiem wypadku był gitarzysta zespołu Afromental, muzyk znany widzom m.in. z programu TVP „The Voice of Poland”, Aleksander Milwiw-Baron. Na łamach „Faktu” o sprawie wypowiedziała się oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Warszawie, Magdalena Gąsowska.

Nie posiadamy informacji dotyczących dokładnych obrażeń uczestników zdarzenia. Z miejsca zdarzenia została sporządzona dokumentacja w kierunku wypadku drogowego. Obecnie prowadzone będą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności oraz przebiegu tego zdarzenia wyjaśniła.

Media mówią o wypadku z udziałem Alka Barona. Policja nie wskazuje winnego

Należy zaznaczyć, że na ten moment policja nie wskazuje winnego wypadku pod Konstancinem. Kolejne ustalenia dotyczące przebiegu mają pozwolić dokładnie określić przyczyny zdarzenia drogowego. Policja przebadała obu kierowców pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Obaj byli trzeźwi.

Bezpieczeństwo na drogach to temat, który budzi coraz większe emocje w mediach. Warto przypomnieć, że niedawno Ryszard Rynkowski został skazany za spowodowanie kolizji, do której doszło w ubiegłym roku.

Jak na razie wiadomo, że poszkodowany został 37-letni motocyklista. Funkcjonariusze poinformowali, że jego stan nie uległ pogorszeniu w ciągu ostatnich godzin. Nie podano szczegółów dotyczących obrażeń kierowcy jednośladu.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 12 kwietnia po godzinie 18:00. Będziemy ustalać, w jakim stanie był kierujący pojazdem poszkodowany 37-latek, również pod kątem ewentualnych zarzutów. Obecnie nie posiadamy informacji, aby jego stan zdrowia uległ pogorszeniu od dnia wczorajszego. Mogę też potwierdzić, że obaj kierowcy, zarówno 42-latek kierujący samochodem, jak i 37-letni motocyklista byli trzeźwi przekazała na łamach „Faktu” podkom. Magdalena Gąsowska.

„Fakt” skontaktował się z Alkiem Baronem w tej sprawie. Redakcja nie ujawniła treści rozmowy z muzykiem, ale przekazała, że gwiazdor nie zaprzeczył, jakoby brał udział w wypadku.

