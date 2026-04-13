Gigantyczne dodatki, eksplozja kolorów i egzotyczny ogród na dachu. Tak mieszka Marcin Tyszka
Mieszkanie Marcina Tyszki na warszawskim Żoliborzu przyciąga uwagę. Apartament fotografa mody i jurora "Top Model" jest pełen egzotycznych roślin, sztuki oraz odważnych wzorów, ale to imponujący ogród na dachu kradnie całe show.
Dwupiętrowy apartament Marcina Tyszki na warszawskim Żoliborzu bez wątpienia należy do jednych z najbardziej barwnych i ekstrawagancko urządzonych posiadłości w polskim show-biznesie. Fotograf mody i juror "Top Model" stawia bowiem nie nieoczywiste połączenia kolorystyczne, gigantyczne, luksusowe dodatki, a także wyszukane egzotyczne rośliny, które zdobią nie tylko wnętrza jego apartamentu, ale także ogromny ogród na dachu z widokiem na Warszawę.
Rośliny opanowały każdy kąt mieszkania Marcina Tyszki, ale to dachowy ogród kradnie całe show
W tym mieszkaniu zieleń nie jest dodatkiem, tylko motywem przewodnim. Rośliny pojawiają się w każdym pomieszczeniu, przechodzą między strefami i wchodzą na dach, gdzie taras zamienia się w bujny, egzotyczny ogród. Właśnie tak mieszka juror polskiej edycji "Top Model", Marcin Tyszka.
Moja mama śmieje się, że rośliny egzotyczne to już nie tylko moje hobby, ale i obsesja.
Co więcej, znany fotograf, który 13 kwietnia br. świętuje swoje 50. urodziny, w jednym z wywiadów przyznał wprost, że cała roślinna kolekcja mogła kosztować tyle, co luksusowe auto.
Najbardziej filmowy element apartamentu to taras na dachu. Z jednej strony jest panorama Warszawy, z drugiej wrażenie, że miasto znika za ścianą zieleni. Na górze znajdują się egzotyczne rośliny, leżaki, stoliczek i mały barek, czyli gotowa przestrzeń na letnie spotkania. Widok jest równie imponujący jak ten z nadmorskiego apartamentu Kuby Wojewódzkiego.
Od monstery po róż: wnętrza w mieszkaniu Marcina Tyszki grają kolorami i detalem
W apartamencie Marcina Tyszki trudno mówić o jednym stylu. To raczej świadomy miks, w którym intensywne barwy, printy i faktury działają jak scenografia – odważna, ale przemyślana. Jadalnia ma swój mocny znak rozpoznawczy: motyw monstery pojawia się nie tylko w roślinach, lecz także na ścianach, suficie i obiciach krzeseł.
Salon jest dwupoziomowy, a jego tło – białe podłogi i ściany – mocno kontrastuje z zielenią i kolorami dodatków. W tej przestrzeni uwagę przyciąga różowa kanapa o nietypowym kształcie oraz duże okna ze szprosami, które budują charakter wnętrza. Jest też garderoba, gdzie dominuje róż, a wejście prowadzi przez zasłonę w kwiatowo-zwierzęcy wzór. Nawet sypialnia potrafi zaskoczyć, w pomieszczeniu znalazła się bowiem także wyszukana wanna.
Kuchnia dla odmiany jest spokojniejsza i biała, z ukrytymi sprzętami. Zamiast klasycznego stołu pojawia się barek – przywoływany jako projekt Gio Ponti – co dobrze pasuje do deklarowanej funkcji tej strefy: spotkań i towarzyskiego rytmu domu.
Sztuka, design i podróże mialy ogromny wpływ na design mieszkania Tyszki
Ten apartament to przestrzeń pełna wspomnień i pamiątek zbieranych przez lata. Wśród elementów, które budują jego tożsamość, pojawiają się kolekcjonowane magazyny oraz ministudio z komputerem, monitorami i archiwum negatywów. Ważną rolę gra też sztuka i design: w mieszkaniu są przedmioty kojarzone z nazwiskiem Gio Ponti, a także grafiki znanych twórców XX wieku, takich jak Joan Miró, Antoni Tàpies, Salvador Dalí czy Bernard Buffet. Do tego dochodzą ściany, które nie udają neutralnych: pojawiają się na nich m.in. banany, kwiaty i ręcznie malowane tapety z paryskiej wytwórni de Gournay.
Tyszka tłumaczy swoje wybory doświadczeniami z życia w miastach takich jak Madryt i Barcelona oraz inspiracjami z podróży, m.in. do Ameryki Południowej i Indonezji.
Projektowanie wciągnęło mnie na maksa… moje podejście do koloru i printów w Polsce uważane jest za bardzo odważne… a ja zawsze żyłem w Madrycie czy Barcelonie, gdzie kolor pojawia się wszędzie
Co więcej, apartament Marcina Tyszki doczekał się nawet własnego instagramowego konta.
