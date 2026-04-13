W najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło łez wzruszenia, ale też nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nagle Rafał Maserak postanowił zabrać głos i upamiętnić tragiczną śmierć Jacka Magiery, cenionego trenera i od 2025 roku asystenta selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, który zmarł nagle 10 kwietnia br. w wieku zaledwie 49 lat. Także w swoich mediach społecznościowych juror tanecznego hitu Polsatu z udziałem gwiazd postanowił odnieść się do żałoby, jaka ogarnęła najbliższych Jacka Magiery, a także wszystkich fanów biało-czerwonych. Słynny tancerz i choreograf opublikował poruszające nagranie z udziałem 12-letniego syna zmarłego trenera. Tak Jan Magiera w minioną niedzielę oddał hołd ojcu. Ten film wzrusza do łez.

Syn Jacka Magiery oddał hołd zmarłemu ojcu

Gdy w piątkowe przedpołudnie, 10 kwietnia br. media obiegła informacja o nagłej śmierci Jacka Magiery, fani biało-czerwonych nie dowierzali w to, co się stało. 49-letni asystent selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej zasłabł podczas porannego treningu biegowego, następnie został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie mimo natychmiastowo podjętych działań, jego życia nie udało się uratować.

Wzruszające do łez kondolencje dla pogrążonej w żałobie rodziny Jacka Magiery płynęły nie tylko od reprezentacji biało-czerwonych, ale też wszystkich fanów piłki nożnej. Głos zabrali m.in. Robert Lewandowski, Jakub Rzeźniczak, Matty Chash, przedstawiciele UEFA, ale też znani ze świata kultury. Wyjątkowy hołd zmarłemu ojcu postanowił oddać także pogrążony w żałobie syn Jacka Magiery.

Tak 12-letni syn Jacka Magiery uczcił pamięć zmarłego ojca. Poruszający gest

W minioną niedzielę, 12 kwietnia br., 12-letni Jan Magiera podczas meczu Śląsk Wrocław - Athletics Wrocław w rozgrywkach młodzików, podszedł do rzutu wolnego i uderzył tak, że piłka wpadła do bramki, a emocje natychmiast przeniosły się z murawy na trybuny. Chwilę później młody zawodnik zdjął koszulkę i pokazał biały T-shirt z dedykacją dla taty. Na plecach Jan miał numer 18 oraz napis "Magic", czyli przydomek, pod jakim Jacek Magiera był znany wśród kibiców. W tej jednej scenie zmieściło się wszystko: dziecięca odwaga, rodzinny ból i potrzeba, by powiedzieć "pamiętam" dokładnie tam, gdzie tata rozumiał to najlepiej - na boisku.

Jan Magiera strzela piękną bramkę z rzutu wolnego w 12. minucie meczu WKS Śląsk Wrocław — Athletic Wrocław U-12 w rozgrywkach D2. Gol z dedykacją dla tatusia Jacka Magiery - komentował na X Piotr Kotarski, gdzie pokazał też nagranie, na którym chłopiec dedykuje bramkę ojcu.

Hołd nie tylko na boisku. Jacek Magiera został upamiętniony w "Tańcu z gwiazdami"

Tego samego dnia pamięć Jacka Magiery wróciła także w zupełnie innym miejscu, w telewizji Polsat, podczas szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami". Juror show Rafał Maserak publicznie zwrócił się do rodziny zmarłego Jacka Magiery i przekazał im wsparcie.

Nigdy nie robiłem czegoś takiego, nigdy nie mówiłem o takich sprawach prywatnych. W piątek obiegła nas smutna wiadomość, zmarł trener Jacek Magiera - mówił w ''Tańcu z Gwiazdami'' Rafał Maserak.

Padła też informacja, która zaskoczyła wielu widzów: Jacek Magiera miał być wiernym fanem programu i oglądać go regularnie w niedzielne wieczory razem z bliskimi. To ważny detal, bo pokazuje go nie jako "nazwisko z ławki trenerskiej", ale jako kogoś, kto po pracy wracał do domu i miał swoje małe rytuały.

Jacek był wielkim fanem naszego programu. Co niedzielę oglądał ten program z rodziną przed telewizorem. Dzisiaj ogląda nas z innej perspektywy. Z tego miejsca łączę się w smutku i żalu razem z wami. Przytulam was, wasz wujek was kocha. Pozdrawiam Jasia, Małgosię, Madzię, całą rodzinę Magierów i resztę bliskich. Trzymajcie się wszyscy. - dodał Rafał Maserak.

Także na swoim instagramowym kocie Rafał Maserak postanowił upamiętnić Jacka Magierę. Juror "Tańca z Gwiazdami" opublikował fragment meczu z udziałem Jana Magiery, syna zmarłego trenera, w którym 12-latek w poruszający sposób oddał hołd ojcu na murawie boiska.

Janek dzisiaj strzelił bramkę dla swojego kochanego taty - napisał na InstaStories Rafał Maserak.

Śmierć Jacka Magiery została potwierdzona przez Polski Związek Piłki Nożnej. Trener zmarł nagle podczas treningu biegowego. Wcześniej był związany między innymi z Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław, klubami, w których zapisał ważny rozdział swojej kariery.

