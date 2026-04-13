Trudno nadążyć za kuracjuszami. Nie do wiary, co produkcja pokazała w zapowiedzi nowego odcinka. Czy Ewa odbije Henryka R. Emilii? W zwiastunie polały się łzy.

Ewa jednak woli Henryka R. Nowy zwiastun "Sanatorium miłości"

W zwiastunie nowego odcinka "Sanatorium miłości" widać, jak Ewa obdarowuje pocałunkami Henryka J., jednak chwilę później podczas rozmowy z Martą Manowską przyznaje, że to inny Henryk jest obiektem jej zainteresowań. "Który facet ma tutaj, coś co Ci się podoba?" - zapytała prowadząca.

Henryk R.

Marta Manowska nie ukrywała zdziwienia. Nic dziwnego, w końcu do tej pory wydawać by się mogło, że tworzy obiecującą relację z Emilią. Z nowego zwiastuna wynika także, że to właśnie ją obdarzył czułościami:

Henryk mnie pocałował - nie ukrywała ekscytacji uczestniczka.

Jakby tego było mało, uczestnicy to właśnie Henryka R. wybrali na kuracjusza odcinka "Sanatorium miłości". Mając możliwość zaproszenia, której z pań na randkę, wybrał właśnie Ewę.

W dalszej części widać, jak Emilia w rozmowie z Martą Manowską zalewa się łzami i mówi:

On się dał rozszyfrować

I chociaż nie wiadomo, o kogo jej chodziło, nie ulega wątpliwościom, że w najbliższym odcinku nie zabraknie emocji. Pod koniec zapowiedzi odcinka widać, jak załamany Henryk R. ukrywa głowę w dłoniach. Podczas szczerej rozmowy z Martą Manowską padło:

Myślisz, że nie umiesz kochać? Nie umiesz....

Myślicie, że wydarzenia z nadchodzącego odcinka

Widzowie ostro o zachowaniu uczestników "Sanatorium miłości"

Widzowie niemalże od razu przystąpili do komentowania zapowiedzi nowego odcinka. Oberwało się nie tylko Henrykowi, który zdaje się wciąż być niezdecydowany, ale również Teresie, której wyznanie o mężczyznach w "Sanatorium miłości", wywołało dyskusję w sieci.

To ci Heniutek, kogutek

Henryk R.nie wybiera kobiet – on je kolekcjonuje, bo boi się, że gdyby został przy jednej, wyszłoby, że nie ma nic do zaoferowania.

Na początku Tereska była moją faworytką. Jakże zwiastun może zmylić... Teraz myślę, że ta niechęć do przytulania to kropla w morzu tego, jaka jest naprawdę...

Widzowie "Sanatorium miłości" zdziwieni są również wyznaniem Ewy i jej zainteresowaniem Henrykiem R.:

Ewa od początku napalona na tego Heńka. Siedziała mu na kolanach, obejmowała. Łatwa zdobycz, a faceci lubią gonić króliczka. Więc kiedy Heniek zaczął flirtować z Emilka, Ewka nie była dłużna i wzięła pierwszego lepszego, byle ją adorował. Jak widać lubi być w centrum zainteresowania. Nie przeszkodziło jej nawet to, że odbiła koleżance Teresce z pokoju jej potencjonalnego faceta. (...). Tymczasem Heniek zaczął się nudzić Emilką i znowu poszedł za łatwiejszą zdobyczą.

Henryk tragiczny i obleśny. Ewa ma urodę, ale zachowanie trzynastolatki, drama

