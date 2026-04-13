Matura coraz wyraźniej rysuje się w kalendarzu Sary James. 17-letnia wokalistka, która na co dzień dzieli czas między muzyką a szkołą, mówi wprost, że czuje stres przed egzaminami. Przygotowania prowadzi intensywnie i wspiera się korepetycjami, bo choć jest na profilu językowym, nie wszystko idzie tak gładko, jak mogłoby się wydawać.

Sara James jest przerażona maturą?

W rozmowie z Plejadą Sara James podkreśliła, że rozpoczęła już intensywne przygotowania do egzaminów. Do nauki podchodzi zadaniowo: powtarzanie, ćwiczenia i dodatkowe wsparcie w formie korepetycji mają pomóc jej opanować materiał i utrzymać nerwy na wodzy.

Jestem trochę przerażona. Mam korki, ładnie się uczę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Robię też prawo jazdy. (...) Jestem na profilu językowym, tak że na maturze zdaję angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę - podstawę. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda. Po to się chodziło te lata do szkoły, żeby teraz zdać

Tego Sara James boi się najbardziej?

Mimo napiętego grafiku Sara James nie ucieka od szkolnych obowiązków i jasno deklaruje, z czym mierzy się w tym roku na maturze. Jako uczennica profilu językowego wybiera angielski rozszerzony oraz polski rozszerzony, a matematykę zdaje na poziomie podstawowym.

Jednocześnie nastolatka przyznaje, że w tym roku bardziej przekonała się do lektur. Zamiast traktować je jak przykry obowiązek, zaczęła szukać klucza, który pomaga jej porządkować sensy i wyciągać wnioski na własnych zasadach.

Polski jest dla mnie łatwiejszy, ale powiem szczerze, że ta matura z angielskiego rozszerzonego nie jest wcale taka prosta. Co do lektur, w tym roku się bardziej do tego przekonałam i wszystko jest okej. Jakiś czas temu przerabiałam ''Dżumę'' i ''Sklepy cynamonowe''. Dużo różnych rzeczy, ale bardziej się do tego teraz przekonałam. Znalazłam swój sposób na interpretację tego wszystkiego

Przygotowania do egzaminu dojrzałości zbiegają się u Sary James z bardzo aktywnym czasem zawodowym. Artystka regularnie wydaje nowe utwory i koncertuje na polskich scenach, a to oznacza planowanie wszystkiego z wyprzedzeniem i pilnowanie rytmu pracy.

Na tym jednak nie koniec. Równolegle zajmuje się też prawem jazdy.

