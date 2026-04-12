Taneczne popisy Piotra Kędzierskiego w "Tańcu z gwiazdami" od początku budzą skrajne emocje. Prezenter wzbudził jednak sporą sympatię wśród widzów, którzy chętnie oddają na niego głosy, co pozwala mu awansować do kolejnych odcinków. Mniej łaskawym okiem patrzy na niego Iwona Pavlović, która w 6. odcinku po raz kolejny nie miała dla niego litości.

Iwona Pavlović ostro do Kędzierskiego w "Tańcu z gwiazdami"

W 6. odcinku Magda Tarnowska i Piotr Kędzierski zaprezentowali ogniste tango do utworu Lady Gagi. Mimo owacji na stojąco, popisy dziennikarza niekoniecznie spodobały się Iwonie Pavlović, która wypaliła bez zawahania:

Błędów bez liku. Mały fragment, ten taneczny, nie za bardzo fajna rama. Wiesz co, taki taneczny gruz trochę. Bawisz nas wszystkich, bawisz nas. Czasami gwiazdom się wydaje, że się poprawiają z odcinka na odcinek - nie! Nie poprawiają się wszyscy, niektórzy tylko uczą się większej ilości kroków, ale technicznie nie jest to tak dobrze wykonane

Po tych słowa publiczność wybuczała Iwonę Pavlović. Reszta jurorów spojrzała na Piotra Kędzierskiego nieco łaskawszym okiem, choć noty wciąż nie należały do najwyższych. Za ogniste tango Magda i Piotr otrzymali 24 punkty.

Mada Tarnowska zrobiła tatuaż Kędzierskiemu

Nie tylko komentarz Iwony Pavlović wzbudził spore emocje, ale i to, co zobaczyliśmy na chwilę przed choreografią. W zaprezentowanym filmiku, Kędzierski zabrał Tarnowską do swojego studia tatuażu, gdzie poprosił ją o... zrobienie mu tatuażu!

Chociaż tancerka była w pierwszej chwili wręcz przerażona, ostatecznie przystała na prośbę programowego partnera. Od teraz dziennikarz będzie nosił wyjątkową pamiątkę po udziale w "Tańcu z gwiazdami" - numer "9", który przypomina mu nie tylko o show, ale i wielkim zamiłowaniu piłką nożną.

