6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" już od początku wywołał w telewidzach ogromne emocje. Mimo że z programem już po dwóch tańcach pożegnała się jedna z par, największe zdziwienie czekało na telewidzów chwilę później. Co tym razem wymyśliła produkcja?

Zamiana par w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

6. odcinak "Tańca z Gwiazdami" na żywo już od pierwszych minut wywołał niemałe napięcie w uczestnikach. Transmisja rozpoczęła się od planowanej wcześniej dogrywki między Izabellą Miko i Albertem Kosińskim a Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską. Pary zatańczyły foxtrota do tej samej piosenki i wystawiły się na oceny jury, które miało zadecydować, która z par będzie miała szansę na udział w kolejnych odcinkach show. Kiedy okazało się, że pary uzyskały od jury taką samą liczbę głosów, decyzja należała do Iwony Pavlović, która postawiła na lepsza taneczną technikę, wybierając Izę Miko.

Kamilu, szkoda mi, że stanąłeś do konkurencji z Izą. (...) Technicznie tańczy lepiej Iza i będę za Izą dzisiaj. Skoro jest remis, to muszę być konsekwentna. Dogrywkę wygrywa Izabella miko i Albert Kosiński powiedziała Pavlović.

Jak się okazało, był to dopiero początek emocji, które zaplanowała produkcja zarówno dla konkurujących ze sobą par, jak i telewidzów. Prowadząca program Paulina Sykut-Jeżyna w trakcie odcinka przekazała telewidzom, że w kolejnym tygodniu pary zostaną zamienione. To, z którymi tancerzami zatańczą poszczególne gwiazdy będzie leżeć od fanów, którzy będą mogli oddawać głosy na poszczególne konfiguracje na Instagramie "Tańca z Gwiazdami". Dobrane przez internautów pary zostaną ogłoszone pod koniec odcinka.

Burza po wyniku dogrywki w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Nie minął nawet kwadrans, a w mediach społecznościowych "Tańca z Gwiazdami" internauci natychmiastowo zabrali głos w sprawie werdyktu jury po dogrywce. Część fanów zgodziła się z ostateczną decyzją Iwony Pavlović.

Dobra decyzja piszą internauci.

Nie zabrakło jednak zyskującego na dużej popularności, zarzucającej produkcji "ustawkę".

Jedna wielka ustawka! Od razu było wiadomo, że Iwona wybierze Izę czytamy w komentarzach.

