Nowy zwiastun "Sanatorium miłości" zapowiada odcinek pełen napięcia. W randkowym hicie TVP z udziałem seniorów już niebawem dojcie do ostrej awantury, nie zabraknie wyzwisk i gorzkich słów. To nie wszystko! Uczestnicy skuszą się na taneczne pląsy, a pomiędzy jedną z par dojdzie do... romantycznego pocałunku. To trzeba zobaczyć.

Romantyczne pocałunki i gorzkie wyznania w "Sanatorium miłości"

Po odejściu Basi z "Sanatorium miłości" wcale nie jest spokojniej. Uczestnicy coraz bardziej się rozkręcają, a brak kontaktu ze światem zewnętrznym sprawia, że pomiędzy seniorami nie brakuje napięć. W zapowiedzi najnowszego odcinka widzimy, że w "Sanatorium miłości" nie zabraknie afer. Po pocałunku z Henrykiem J. Ewa wyzna Marcie Manowskiej, że jest zainteresowana Henrykiem, ale... Henrykiem R..

By tego było mało, w tym samym odcinku czeka na nas iście "miłosny rollercoaster". W opublikowanej zapowiedzi nowego odcinka produkcja "Sanatorium miłości" ukazała, jak Henryk R., którym zainteresowana jest Ewa, obdarowuje pocałunkiem inną mieszkankę tytułowego sanatorium, Emilię.

Ostre słowa i inwektywy w najnowszym odcinku "Sanatorium miłości"

To jednak nie koniec zaskakujących scen, jakie czekają na nas w nadchodzącym odcinku "Sanatorium miłości". Uczestnicy wezmą udział w tanecznej imprezie, zmierzą się ze swoimi lękami i wzniosą się w niebo awionetką, podczas zorganizowanego wieczorem ogniska dojdzie do ostrej wymiany zdań.

Mike, mały chłopczyk w piaskownicy życia - powie wprost Teresa.

Nie zabraknie także gorzkiego komentarza uczestnika

Dosłownie jadem pluje na wszystkich - mówi w zwiastunie ''Sanatorium miłości'' Mike.

Nie zabraknie też ducha rywalizacji.

Między Pawłem i Zbyszkiem jest rywalizacja - oceniła Anna.

Co jeszcze zobaczymy w nowym odcinku? Zobaczcie najnowszy zwiastun "Sanatorium miłości".

Zaskakujące wyznanie Teresy w "Sanatorium miłości" o mężczyznach i afera z Henrykiem

Kolejna uczestniczka po Basi opuści "Sanatorium miłości"? Padły mocne słowa