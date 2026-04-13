Pocałunki i ostre wyzwiska. Produkcja "Sanatorium miłości" pokazała zwiastun nowego odcinka
W "Sanatorium miłości" emocje sięgają zenitu, jak się jednak okazuje najnowszy odcinek przyniesie jeszcze więcej nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie zabraknie kuszących pląsów, inwektyw, a nawet... pocałunku. Co jeszcze nas czeka? Zobaczcie sami.
Nowy zwiastun "Sanatorium miłości" zapowiada odcinek pełen napięcia. W randkowym hicie TVP z udziałem seniorów już niebawem dojcie do ostrej awantury, nie zabraknie wyzwisk i gorzkich słów. To nie wszystko! Uczestnicy skuszą się na taneczne pląsy, a pomiędzy jedną z par dojdzie do... romantycznego pocałunku. To trzeba zobaczyć.
Romantyczne pocałunki i gorzkie wyznania w "Sanatorium miłości"
Po odejściu Basi z "Sanatorium miłości" wcale nie jest spokojniej. Uczestnicy coraz bardziej się rozkręcają, a brak kontaktu ze światem zewnętrznym sprawia, że pomiędzy seniorami nie brakuje napięć. W zapowiedzi najnowszego odcinka widzimy, że w "Sanatorium miłości" nie zabraknie afer. Po pocałunku z Henrykiem J. Ewa wyzna Marcie Manowskiej, że jest zainteresowana Henrykiem, ale... Henrykiem R..
By tego było mało, w tym samym odcinku czeka na nas iście "miłosny rollercoaster". W opublikowanej zapowiedzi nowego odcinka produkcja "Sanatorium miłości" ukazała, jak Henryk R., którym zainteresowana jest Ewa, obdarowuje pocałunkiem inną mieszkankę tytułowego sanatorium, Emilię.
Ostre słowa i inwektywy w najnowszym odcinku "Sanatorium miłości"
To jednak nie koniec zaskakujących scen, jakie czekają na nas w nadchodzącym odcinku "Sanatorium miłości". Uczestnicy wezmą udział w tanecznej imprezie, zmierzą się ze swoimi lękami i wzniosą się w niebo awionetką, podczas zorganizowanego wieczorem ogniska dojdzie do ostrej wymiany zdań.
Mike, mały chłopczyk w piaskownicy życia
Nie zabraknie także gorzkiego komentarza uczestnika
Dosłownie jadem pluje na wszystkich
Nie zabraknie też ducha rywalizacji.
Między Pawłem i Zbyszkiem jest rywalizacja
Co jeszcze zobaczymy w nowym odcinku? Zobaczcie najnowszy zwiastun "Sanatorium miłości".
