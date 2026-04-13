Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, urządzili w ogrodzie plenerowe gender reveal party w gronie rodziny i przyjaciół. W niedzielne popołudnie pokazali nagranie z wydarzenia, prowadząc widzów prosto do momentu, w którym wyszło na jaw, czy szykują się na powitanie syna, czy córki.

Gender reveal u Fit Lovers

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz postawili na dopracowaną oprawę i klimat przyjęcia, które od wejścia budowało napięcie. W plenerze przygotowano efektowną platformę wypełnioną białymi balonami, a obok niej stanął duży miś, pod którym skrywała się najważniejsza informacja tego wydarzenia. W tle pojawiły się także wielkie litery układające się w słowo „baby”, a całość dopełniały dekoracje w lekkim, dziecięcym stylu. Nie zabrakło też słodkiego stołu z tematycznymi wypiekami, który w takich okolicznościach zawsze robi wrażenie

Płeć dziecka Fit Lovers

O tym, że Pamela i Mateusz z Fit Lovers spodziewają się dziecka dowiedzieliśmy się w Boże Narodzenie. Zakochani w końcu ujawnili płeć swojego dziecka. Na ukrytym w dekoracji napisie pojawiło się jednoznaczne hasło: to chłopiec. Tym samym Fit Lovers potwierdzili, że wkrótce powitają na świecie syna. Dla części obserwatorów to było zwieńczenie miesięcy domysłów, bo temat płci dziecka długo pozostawał dla fanów zagadką.

W komentarzach pod materiałem szybko pojawiła się fala gratulacji i emocjonalnych reakcji. Wiele osób pisało o wzruszeniu i o tym, że finał nagrania wywołał łzy, a sam klimat wydarzenia został odebrany jako ciepły i rodzinny.

Ostatnie miesiące to prawdziwy baby boom wśród influencerów. Niedawno Andziaks powitała na świecie synka. Chłopca urodziła także Lil Masti. Wersow i Friz również spodziewają się narodzin synka, a Kartonii i Przemek Pro ogłosili, że urodzi im się córeczka. Niedawno o ciąży poinformowała także Paulina Błędowska z kanało Omatkoicórko!!! a to i tak nie wszystkie radosne nowiny, o których usłyszeliśmy w ciągu ostatnich tygodni.

