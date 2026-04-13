Beata Prylińska, artystka związana z orkiestrą Teatru Wielkiego oraz zespołem Adama Sztaby, zmarła na początku kwietnia 2026 roku po ciężkiej chorobie. Wiadomość o jej odejściu przekazano 3 kwietnia, a kilka dni później jej pamięć uczczono także w telewizji: w ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” na antenie Polsatu pojawił się hołd, upamiętniający artystkę.

Hołd dla Beaty Prylińskiej w "TzG"

W programie, który zwykle kończy się emocjami po ocenach i wynikach, tym razem finał wybrzmiał inaczej. Pod sam koniec 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami" produkcja pokazała planszę poświęconą Beacie Prylińskiej: czarno-białe zdjęcie oraz napis:

Beata Prylińska 1974-2026

Beata Prylińska nie żyje

O śmierci Beaty Prylińskiej Teatr Wielki poinformował 3 kwietnia. Artystka odeszła po ciężkiej chorobie.

Odeszła po ciężkiej chorobie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w dźwiękach, które po sobie zostawiła. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi, składając wyrazy najgłębszego współczucia

Adam Sztaba pożegnał ją jako jedną z „pierwszych nut” orkiestry

Beatę Prylińską żegnały również osoby, z którymi pracowała poza instytucją teatralną. Adam Sztaba przypomniał w mediach społecznościowych, że była związana z jego orkiestrą od samego początku. W swoim pożegnaniu napisał:

Odeszła Beata Prylińska. Utalentowana, wszechstronna, piękna, wrażliwa, ciepła, pełna uśmiechu… jasna. Była z nami od pierwszej nuty Orkiestry. Do zobaczenia

Upamiętniono śmierć Jacka Magiery w "Tzg"

Podczas "Tańca z Gwiazdami" nagle Rafał Maserak postanowił oddać hołd Jackowi Magierze, który zmarł nagle po porannym treningu w 10 kwietnia 2026 roku. Po jednym z występów zwrócił się do bliskich zmarłego trenera polskiej reprezentacji:

Mocno przytulam Jasia, Małgosię, całą rodzinę Magierów i Rasztawickich

W poruszających słowach wyznał również, że Jacek Magiera był widzem "Tańca z Gwiazdami" i oglądał odcinki wraz z rodziną:

Dziś pewnie ogląda nas z innego miejsca

Zobacz także: