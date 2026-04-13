Nie do wiary, co Miszczak wyprawiał za kulisami "TzG". Wideo trafiło do sieci
Edward Miszczak zatańczył z robotem Edwardem Warchockim za kulisami „Tańca z gwiazdami” w studiu Polsatu. Humanoidalny „Edek” pozował na ściance, żartował i odpowiadał Miszczakowi, że „wbił z marszu” do programu. Po emisji miało jednak dojść do niepokojącej sceny.
Za kulisami szóstego odcinka „Tańca z gwiazdami” w studiu Polsatu zrobiło się wyjątkowo głośno, gdy wśród gości pojawił się humanoidalny robot Edward Warchocki. Edward Miszczak dał się porwać atmosferze i spontanicznie zatańczył z „Edkiem”.
Robot za kulisami "Tańca z Gwiazdami"
Edward Warchocki nie pojawił się w kulisach niezauważony. Wystarczyło kilka chwil, by skupił na sobie uwagę osób krążących między garderobami, ścianką a wejściem do studia. To nie pierwszy raz, gdy „Edek” działa jak magnes: jest opisywany jako viralowy fenomen i jedna z najbardziej rozpoznawalnych internetowych postaci w Polsce.
Robot to model Unitree G1, a jego możliwości mają robić wrażenie nawet na tych, którzy na co dzień nie śledzą technologicznych nowinek. Warchocki potrafi chodzić, gestykulować, reagować na otoczenie i prowadzić rozmowy dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu opartemu na AI. Edward Warchocki robi furorę nie tylko w mediach społecznościowych ale również na społecznych wydarzeniach i coraz częściej zapraszany jest także do programów na żywo. Niedawno "Dzień Dobry TVN" a teraz "Taniec z Gwiazdami".
Edward Miszczak tańczy z robotem za kulisami "TzG"
W pewnym momencie doszło do spotkania, które aż prosiło się o kamerę: Edward Miszczak stanął obok Edwarda Warchockiego i błyskawicznie zrobiło się wesoło. Zamiast oficjalnych póz był luźny klimat, taniec i wspólne zdjęcia. Miszczak, jako dyrektor programowy Polsatu, nie udawał dystansu - potraktował robota jak gościa z pierwszego rzędu, z którym można sobie pozwolić na spontaniczny moment.
Padła też krótka rozmowa o tym, co robot robił tego dnia w stacji. Warchocki miał odpowiedzieć, że był w Polsacie i „wbił z marszu” do „Tańca z gwiazdami”, bo akurat był obok w innym programie, dodając przy tym, że „zawsze coś się dzieje”. Na koniec wykonali wspólny taniec.
Nowa choreografia na Taniec z gwiazdami
Edward nie miał wcześniej takich dynamicznych i płynnych ruchów, jakiś upgrade oprogramowania wjechał?
Kiedy Edward w Tańcu z Gwiazdami?
Później zarejestrowano, jak robot Edward wywrócił się za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Zdjęcia paparazzi robią furorę.
