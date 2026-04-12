6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" okazał się dla widzów pełen niespodzianek i nieprzewidywalnych emocji. Oprócz wzruszeń, które zapewniły artystyczne choreografie, swoimi słowami poruszył też Rafał Maserak. Niespodziewanie wspomniał legendę.

Rafał Maserak wspomina Jacka Magierę w "Tańcu z Gwiazdami"

Tuż po tańcu Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego głos natychmiastowo zabrał Rafała Maserak, nie odnosząc się jednak do wcześniej zaprezentowanej choreografii. Przeprosił wszystkich i w poruszającym przemówieniu wspomniał zmarłego w ubiegłym tygodniu Jacka Magierę. Wyznał zgromadzonym w studiu i telewidzom, że znał byłego trenera reprezentacji Polski i przekazał, że ten był wielbicielem programu.

Teraz ogląda (program przyp. red) z innej perspektywy powiedział Rafał Maserak.

Na koniec swojej przemowy juror przekazał też szczególne kondolencje najbliższym i rodzinie Jacka Magiery. Warto zaznaczyć, że w mediach społecznościowych Jacka Magierę pożegnał Robert Lewandowki i reprezentacja.

Pożegnania Jacka Magiery

Wiadomość o śmierci Jacka Magiery obiegły media 10 kwietnia. Były trener polskiej reprezentacji zmarł w wieku 49 lat. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mężczyzna miał zasłabnąć podczas porannego treningu biegowego. Mimo szybkiej interwencji i transportu do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, nie udało się uratować jego życia. Oficjalny komunikat nadał PZPN:

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie.

W mediach symbolicznymi słowami pożegnań legendy polskiej piłki nożnej podzieliła się prezydent Karol Nawrocki:

Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje.

W mediach pojawiły się też słowa napisane przez obecnego kapitana polskiej drużyny, Roberta Lewandowskiego.

Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych napisała Lewy.

