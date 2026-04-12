W 6. odcinku aż dwie pary pożegnały się z "Tańcem z Gwiazdami" i marzeniem o Kryształowej Kuli. Na początku podczas dogrywki odpadli Kamil Nożyński i Izabela Skierska, a na koniec okazało się, że choć Izabella Miko i Albert Kosiński wygrali dogrywkę, to i tak muszą pożegnać się z programem. Internauci nie szczędzą mocnych słów i sugerują, że były dwie inne pary, które poradziły sobie gorzej...

Izabella Miko odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się od dogrywki dwóch zagrożonych par. Izabella Miko i Albert Kosiński stanęli naprzeciw Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej, a stawka była jasna: jedna para kończy przygodę z programem jeszcze zanim zacznie się główna część wieczoru.

Obie pary wykonały ten sam układ do "Back to Black" Amy Winehouse, ale tym razem nie liczyły się głosy publiczności. O wszystkim decydowało jury, a kiedy rozkład głosów okazał się wyrównany, kluczowe stało się wskazanie Iwony Pavlović. To jej decyzja przesądziła o wyniku dogrywki. Werdykt był ostateczny i z programem pożegnali się Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Potem Miko i Kosiński zaprezentowali ogniste, a zarazem energetyczne tango i otrzymali 31 punktów.

Największe zaskoczenie przyszło na koniec 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Prowadzący poinformowali, że z programem żegnają się Izabella Miko i Albert Kosiński. Choć wygrali dogrywkę, to i tak ostatecznie odpadli. Fani programu są oburzeni, bo na parkiecie aktorka i tancerz byli rewelacyjni.

Internauci są poruszeni wynikiem głosowania w "Tańcu z Gwiazdami"

Po tym, jak prowadzący ogłosili wyniki głosowania z 6. odcinka 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w sieci natychmiast zawrzało. Internauci piszą wprost, że to nie fair, bo Iza Miko i Albert Kosiński tańczyli fantastycznie i zasługiwali, aby przejść dalej.

Tańczyła rewelacyjnie. Nie słusznie odpadła

Szkoda 😌 zaslugiwali, żeby być w finale

Fani "Tańca z Gwiazdami" podkreślają też, że w programie było przynajmniej dwóch uczestników, którzy mieli mniejsze zdolności taneczne, a mimo to przeszli dalej. Wspominają też o zasięgach, jak wiadomo Jasper ma ogromną liczbę fanów, a od niedawna również Magda Tarnowska, która zdecydowanie jest już nie tylko tancerką, ale i influencerką. To oni zdaniem niektórych internautów mogą liczyć na głosy, które dają im nawet szansę na przejście do finału.

A Kędzierski nadal w grze….Niby człowiek się łudzi a zawsze to samo

Niesprawiedliwe. Iza i Albert powinni walczyć w finale o pierwsze miejsce z Sebastianem i Julią, ale oczywiście do finału dojdzie pan Kędzierski i Jasper.

