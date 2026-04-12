"Taniec z Gwiazdami" nie schodzi z ust Polaków, którzy co tydzień w niedzielę zasiadają przed telewizorami, by zobaczyć konkurujące ze sobą pary gwiazd i profesjonalnych tancerzy. Jedną z najlepiej ocenianych jest Gamou Fall i Hania Żudziewicz, którzy zdobyli w 6. odcinku najwyższe możliwe noty. Co tak bardzo zachwyciło jury?

Gamou Fall zdobywa cztery dziesiątki w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Ze względu na temat odcinka "Tańca z Gwiazdami" każdej z par tym razem wyjątkowo mocno kibicowała gwiazda Internetu. W filmie zapowiadającym taniec telewidzowie zobaczyli, że na treningach Gamou Fall i Hania Żudziewicz byli wspieranie przez blogerkę modową i influencerkę Jessicę Mercedes. Pełna entuzjazmu gwiazda dołożyła swoje trzy grosze do choreografii pary w 6. odcinku, wybierając taneczny internetowy trend, który miał zostać zatańczony przez Gamou i Hanię w trakcie ich tańca.

Tym razem Fall przez całe dwa tygodnie trenował walca wiedeńskiego, którego zaprezentował telewidzom do poruszającego światowego hitu Lady Gagi i Bruno Marsa "Die with a smile". Po tańcu w studiu rozległy się gromkie brawa, które były jedynie zapowiedzią świetnych ocen jury. Technikę tańca, pracę stóp, odpowiednio ustawioną ramę, kształty i przede wszystkim partnerowania oceniła uznawana za najsurowszą w składzie jury Iwona Pavlović. Po chwili było już jasne, że zarówno ona, jak i Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda przyznali Gamou i Hani 10 punktów, w efekcie czego uzyskali najwyższy możliwy wynik.

Jessica Mercedes w "Tańcu z Gwiazdami"

Jessica Mercedes pojawiła się również na tak zwanym "mostku", gdzie pary wyczekują ocen jury. To właśnie tam nie tylko kibicowała Gamou i Hani, lecz także powiedziała do kamery kilka słów. Pół-żartem, pół-serio przekazała, że jest w momencie swojego życia, w którym jest otwarta na miłość. Co więcej, w trakcie rozmowy padła również sugestia, jakoby influencerka miała wziąć udział w kolejnej, 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Warto przypomnieć, że całkiem niedawno zrobiło się głośno o kolejnej edycji "TzG". Padły pierwsze nazwiska, które być może znajda się na liście tanecznych par już niebawem.

