W 2021 roku Anna i Zbigniew spotkali się w trzeciej edycji „Sanatorium miłości”. Byli jedynymi uczestnikami, którzy wówczas zbudowali prawdziwą relację. Choć w ich związku pojawiły się problemy, para cały czas konsekwentnie umacniała więź, aż wreszcie ogłosiła zaręczyny. Niedawno seniorzy pojawili się w cyklu „Życie po Sanatorium miłości”, w którym opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu. Ich wielki dzień jednak cały czas się opóźnia.

Anna i Zbyszek spotkali się w „Sanatorium miłości”. Po programie ich uczucie rozkwitło

Droga do poważnego związku Anny i Zbyszka z „Sanatorium miłości” nie była usłana różami. Choć między nimi zaiskrzyło już na samym początku, to z czasem Zbigniew zaczął interesować się inną uczestniczką, Janiną. Flirt wywołał konflikt między Anną i jej koleżanką z produkcji. Później Zbyszek musiał ciężko pracować na odbudowę zaufania.

Para nie zapomniała o sobie po zakończeniu trzeciej edycji „Sanatorium miłości”. Anna i Zbyszek zaczęli się spotykać, a ich relacja szybko weszła na poważny etap. Wkrótce zrobiło się naprawdę gorąco. Uczestnicy programu ogłosili zaręczyny w „Pytaniu na śniadanie”.

Mogę powiedzieć ze swojej strony, że nigdy nie byliśmy ze Zbyszkiem pokłóceni. Może tak to wyglądało z perspektywy widza, ale w rzeczywistości tak nie było. Od początku mieliśmy przyjacielskie relacje. Oboje chcieliśmy kontynuować znajomość po programie i tak właśnie jest opowiadała Anna na łamach agencji AKPA.

Anna i Zbigniew z „Sanatorium miłości” przygotowują się do ślubu. Mogą wystąpić pewne problemy

Związek Anny i Zbigniewa z „Sanatorium miłości” wywołał wielkie emocje wśród internautów. Od zaręczyn pary minęło już pięć lat, a ani zaczynają się zastanawiać, co ze ślubem? Wcześniej gwiazdy zapowiadały, że ich ceremonia odbędzie się 25 października 2025 roku. Ostatecznie jednak do niej nie doszło.

Na szczęście Anna i Zbigniew nie wycofali się z planów małżeństwa. Niedawno para pojawiła się w odcinku „Życia po Sanatorium miłości”. Bohaterowie najnowszej odsłony programu opowiedzieli nie tylko o swojej codzienności, ale i przygotowaniach do swojego wielkiego dnia. Przy okazji Anna pochwaliła się koronkową kreacją.

W rozmowie z „Faktem” Anna z „Sanatorium miłości” przyznała, że wciąż nie wybrała z ukochanym dokładnej daty ślubu. Ujawniła, że nie jest to łatwe ze względu na ich zobowiązania zawodowe.

Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej, ponieważ wciąż pracujemy jako animatorzy w ośrodku wczasowym w Darłówku. Musimy to jakoś pogodzić powiedziała Anna na łamach „Sanatorium miłości”.

Zobacz także: