Wielkimi krokami zbliża się wielki finał "Tańca z Gwiazdami". W 6. odcinku tanecznego show Polsatu z marzeniami o wygranej musiały pożegnać się aż dwie pary. To Kamil Nożyński i Izabella Miko odpadli z wyścigu po "kryształową kulę". Mimo porażki w programie, nie opuścił ich dobry humor. Paparazzi przyłapali gwiazdy tuż po emisji odcinka w Polsacie. Zobaczcie, jak wyglądały kulisy.

Kulisy 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

W "Tańcu z Gwiazdami" pozostało już tylko sześć duetów. O kryształową kulę wciąż walczą takie pary jak: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta oraz Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska. W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programem pożegnały się dwie gwiazdy.

W niedzielny wieczór nie brakowało emocji, ponieważ każdej z par towarzyszyli wybrani influencerzy. W studiu pojawili się więc m. in. Krzysztof Stanowski, Jessika Mercedes, Ewa Chodakowska czy Piotr Charaziński. Paparazzi uwiecznili to, co działo się tuż po odcinku. Zobaczcie zdjęcia zza kulis.