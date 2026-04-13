Wielkimi krokami zbliża się wielki finał "Tańca z Gwiazdami". W 6. odcinku tanecznego show Polsatu z marzeniami o wygranej musiały pożegnać się aż dwie pary. To Kamil Nożyński i Izabella Miko odpadli z wyścigu po "kryształową kulę". Mimo porażki w programie, nie opuścił ich dobry humor. Paparazzi przyłapali gwiazdy tuż po emisji odcinka w Polsacie. Zobaczcie, jak wyglądały kulisy.

Kulisy 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

W "Tańcu z Gwiazdami" pozostało już tylko sześć duetów. O kryształową kulę wciąż walczą takie pary jak: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta oraz Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska. W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programem pożegnały się dwie gwiazdy.

W niedzielny wieczór nie brakowało emocji, ponieważ każdej z par towarzyszyli wybrani influencerzy. W studiu pojawili się więc m. in. Krzysztof Stanowski, Jessika Mercedes, Ewa Chodakowska czy Piotr Charaziński. Paparazzi uwiecznili to, co działo się tuż po odcinku. Zobaczcie zdjęcia zza kulis.

Bagi i Magda Tarnowska z fanami w "Tańcu z Gwiazdami"

Bagi i Magda Tarnowska z fanami w "Tańcu z Gwiazdami"

To był wyjątkowy odcinek dla Mikołaja Bagińskiego. Zadebiutował jako współprowadzący podczas influencerskiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tuż po zakończeniu nagrywek, paparazzi przyłapali go wychodzącego z Magdą Tarnowską w otoczeniu fanów. Nie opuszczały ich dobre humory.

Jacek Jeschke, Piotr Kędzierski i Gamou Fall w "Tańcu z Gwiazdami"

Jacek Jeschke, Piotr Kędzierski i Gamou Fall w "Tańcu z Gwiazdami"

W "Tańcu z gwiazdami" uczestnicy walczą nie tylko o "Kryształową Kulę", ale również nawiązują przyjaźnie. Z gmachu, gdzie nagrywany jest program Piotr Kędzierski, Jacek Jeschke i Gamou Fall wychodzili razem.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański po 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" spędzał czas z programową partnerką, a także opiekował się psem.

Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami"

Tuż po zakończonym 6. odcinku, w którym udało mu się awansować dalej, Sebastian Fabijański nie tracił dobrego humoru.

Izabella Miko i Albert Kosiński w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabella Miko i Albert Kosiński w "Tańcu z Gwiazdami"

Chociaż Izabella Miko i Albert Kosiński musieli pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami", nie smucili się za kulisami. Paparazzi uwiecznili, jak wygłupiają się w windzie.

Jasper i Charazinsky w "Tańcu z Gwiazdami"

Jasper i Charazinsky w "Tańcu z Gwiazdami"

Kacper Porębski do odcinka specjalnego "Tańca z Gwiazdami" zaprosił swojego byłego chłopaka, z którym do dziś łączy go przyjaźń. We dwoje zaczynali przygodę w sieci i razem stawali się popularni. Jasper nie wyobrażał sobie lepszego wsparcia.

Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska po odcinku "Tańca z Gwiazdami" wyszła z naręczem prezentów.

Jasper i Charazinsky w "Tańcu z Gwiazdami"

Jasper i Charazinsky w "Tańcu z Gwiazdami"

Kacper Porębski i Piotr Charaziński kreatywnie pozowali do zdjęć fotoreporterom. Rozpierała ich energia.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami"

Mistrzowie parkietu, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie szczędzili sobie czułości w "Tańcu z Gwiazdami". Od kilku odcinków widzowie zastanawiają się, czy małżeństwo będzie miało szansę zmierzyć się ze sobą w finale, ponieważ zarówno Magdalena Boczarska jak i Gamou Fall, z którymi tańczą, doskonale radzą sobie na parkiecie.

Daria Syta z partnerem w "Tańcu z Gwiazdami"

Daria Syta z partnerem w "Tańcu z Gwiazdami"

Daria Syta za kulisami "Tańca z Gwiazdami" została przyłapana z ukochanym.

Edward Warchocki w "Tańcu z Gwiazdami"

Edward Warchocki w "Tańcu z Gwiazdami"

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" pojawił się także robiący furorę w sieci robot, znany jako Edward Warchocki. Paparazzi uwiecznili moment, jak przewrócił się za kulisami.

Ewa Chodakowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Chodakowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Chodakowska wspierała Paulinę Gałązkę w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami". W sieci pojawiają się plotki, że trenerka Polek będzie jedną z uczestniczek nowej edycji show. Bagi próbował podpytać ją na wizji, jednak nie puściła pary z ust. Chcielibyście zobaczyć Ewę na parkiecie?

Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabela Skierska opuszczała studia "Tańca z Gwiazdami" z wielkim bukietem kwiatów.

Borys Budka w "Tańcu z Gwiazdami"

Borys Budka w "Tańcu z Gwiazdami"

Na publiczności "Tańca z Gwiazdami" pojawił się również Borys Budka.

Jessika Mercedes w "Tańcu z Gwiazdami"

Jessika Mercedes w "Tańcu z Gwiazdami"

Nie zabrakło również Jessiki Mercedes. Influencerka wspierała Gamou Falla.

Ewa Kasprzyk z Shakirką w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk z Shakirką w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk opuszczała studio "Tańca z Gwiazdami" ze swoją czworonożną przyjaciółką Shakirą.

Ewa Kasprzyk z Shakirką w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk z Shakirką w "Tańcu z Gwiazdami"

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" miała ze sobą całkiem sporo bagaży.

Magdalena Narożna w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Narożna w "Tańcu z Gwiazdami"

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" na publiczności nie zabrakło również Magdaleny Narożnej.

Krzysztof Ibisz w "Tańcu z Gwiazdami"

Krzysztof Ibisz w "Tańcu z Gwiazdami"

Krzysztofa Ibisza jak zwykle nie opuszczał doskonały humor.

Krzysztof Stanowski i Barbara Stanowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Krzysztof Stanowski i Barbara Stanowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Krzysztof Stanowski był gościem specjalnym Piotra Kędzierskiego. Do studia "Tańca z Gwiazdami" wziął swoją żonę.

