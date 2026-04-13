Powiedzieć, że w poniedziałkowym odcinku „Farmy” nie zabrakło emocji, to jak nie powiedzieć nic. Nikt - łącznie z uczestnikami programu - nie był przygotowany na sceny, które wydarzyły się po drugim dzwonku. Farmerzy zostali zaproszeni do namiotu, w którym czekało na nich coś wyjątkowego. Okazało się, że to dopiero początek nowości w programie.

Morze łez w „Farmie”. Uczestnicy spotkali się z bliskimi

Początek nowego tygodnia w „Farmie” okazał się trudny. Uczestnicy zaczęli odczuwać tęsknotę za bliskimi, których zostawili w domach, wybierając się do programu. Po zwołaniu farmerów dzwonkiem Karolina przedstawiła Ilonie Krawczyńskiej nominację. Wybrała Dominikę, co nie wywołało duże zaskoczenia w grupie.

Ta osoba jest bardzo waleczna, najwięcej pojedynków stoczyła o jajka z kurami. To będzie Dominika przekazała.

Jednak prawdziwe emocje pojawiły się dopiero po drugim dzwonku. Tym razem jednak farmerzy nie doczekali się kolejnej nominacji. Czekała na nich przyjemna niespodzianka. W namiocie mogli się spotkać z osobami, za którymi tęsknili najbardziej. Na twarzy Karoliny niemal natychmiast pojawiły się łzy, gdy zobaczyła męża Rafała.

Farmerka pytała ukochanego o podróż, a także o dzieci. Okazało się, że pociechy nie były przekonane do tego, by odwiedzić mamę w programie.

Wzruszenie udzieliło się także Akselowi, który zobaczył się z siostrą Aisel, mamą Anelią i tatą Aleksievem. Oczy zaszkliły się wszystkim. Szczególnie ważna okazała się rozmowa z ojcem. Ich relacje nie zawsze były dobre.

To był najlepszy dzień w moim życiu, bo mój ojciec powiedział mi, że jest ze mnie dumny. Moje emocje pękły, aż się rozpłakałem. Widziałem, że też mu łezka poleciała. Ja już wygrałem, jestem szczęśliwym dzieciakiem, aż ciarki przechodzą podsumował.

Oto nowi uczestnicy „Farmy”! Do Karoliny dołączył… jej mąż

Przed odcinkiem ujawniliśmy, że w „Farmie” pojawią się nowe twarze i mocno namieszają. Okazało się, że to właśnie bliscy farmerów wkraczają do akcji! Na udział w produkcji Polsatu zgodził się Rafał Ura, mąż Karoliny. Do rywalizacji włączyli się też Paulina, przyjaciółka Łukasza, a także Ola, dziewczyna zaprzyjaźniona z Agnieszką.

Nowi uczestnicy nie mogli liczyć na taryfę ulgową i musieli zabrać się ciężko do pracy już od następnego dnia. To właśnie ta trójka została wytypowana do wykonania obrządku.

Gra zaczyna się od nowa ogłosiła Ilona Krawczyńska.

