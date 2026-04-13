Oskar Mitrenga z "Kanapowców" zdecydował się na coming out. Nie chce już dłużej ukrywać swoich uczuć. Pokazał zdjęcie z ukochanym i poinformował, że są zaręczeni:

Ukrywałem to przez bardzo długi czas. Walczyłem sam ze sobą. Nie potrafiłem tego zaakceptować i każdego dnia nosiłem maskę zaczął swój wpis o miłości.

Postanowił już dłużej nie kryć się ze swoją orientacją.

Coming out Oskara z "Kanapowców"

Oskar Mitrenga wziął udział w 5. edycji "Kanapowców". Był to pierwszy sezon, w którym wzięli udział tylko i wyłącznie młodzi uczestnicy. W show udało mu się przejść spektakularną metamorfozę. Dla młodego chłopaka była to nie tylko utrata kilogramów i walka o swoje zdrowie ale również praca nad pewnością siebie.

Oskar Mitrenga postanowił podzielić się z internautami czymś jeszcze. Nie chce już dłużej ukrywać się ze swoją miłością. Oskar z "Kanapowców" dokonał coming outu i przedstawił swojego ukochanego:

Dziś jestem w miejscu, o którym młodszy Oskar jeszcze kilka lat temu mógł tylko marzyć. Powiem to jasno i wyraźnie: Jestem Oskar Mitrenga i akceptuję to, że jestem mężczyzną homoseksualnym. Tworzę piękną relację z moim narzeczonym, którego bardzo kocham. Budujemy wspólne życie w Niemczech, dlatego się tutaj przeprowadziłem i całkowicie zmieniłem swoją codzienność.

Oskar Mitrenga z "Kanapowców" nie ukrywa wzruszenia, szczególnie tym, jakie wsparcie dostał od rodziny i najbliższych:

Pisząc te słowa, mam łzy w oczach. To łzy szczęścia. Mam ogromne szczęście, że mam tak wspaniałą rodzinę i przyjaciół, którzy mnie zaakceptowali. Bałem się odrzucenia, a oni mnie przytulili i powiedzieli, że będą mnie wspierać. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Dziękuję Wam z całego serca, doceniam, że Was mam.

Oskar Mitrenga: Od "Kanapowców" do coming outu

Oskar Mitrenga nie ukrywa, że to właśnie "Kanapowcy" pozwolili mu uwierzyć w siebie i zawalczyć o więcej zmian niż tylko te wizulne:

Program @kanapowcy_kanapowczynie_ttv bardzo mnie zmienił. Z cichego, zamkniętego chłopaka, który bał się spojrzeć w lustro, stałem się pewnym siebie mężczyzną. Dziś kieruję się wartościami, mam plany i cele, które chcę osiągnąć. Nie przejmuję się już opinią innych. Zbyt długo się nią przejmowałem i bałem się zrobić cokolwiek, martwiąc się, co ludzie powiedzą. (...) To dla mnie bardzo ważny moment. Kosztuje mnie wiele emocji i odwagi, ale wreszcie mogę zdjąć maskę i być sobą w 100%. Czuję, jakby spadł mi ogromny ciężar z serca. Ci, którzy mają zostać, zostaną. Opinia obcych ludzi, którzy nie znają mojego życia, nie ma już dla mnie znaczenia.

