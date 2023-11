To brzmi jak najgorszy koszmar, ale zdarzyło się naprawdę. 14-letnia rosyjska modelka Włada Dziuba zmarła po dwóch dniach śpiączki, w którą zapadła w trakcie pokazu mody w Szanghaju. Modelka zasłabła podczas 13-godzinnego pokazu, straciła przytomność i zapadła w dwudniową śpiączkę - sprawę szeroko opisuje m.in. "International Business Times".

Dzwoniła do mnie i mówiła: 'Mamo, jestem taka zmęczona. Tak bardzo chcę spać'. To musiał być początek choroby. Potem dostała gorączki, błagałam ją, by pojechała do szpitala - powiedziała w rozmowie z NTV Oksana, matka 14-letniej modelki.