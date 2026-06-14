Wokół relacji Jakoba Kosela i Agnieszki Wolszczyk, znanej jako Ciocia Liestyle, kilka dni temu zrobiło się naprawdę głośno. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że para miała zakończyć związek po blisko ośmiu latach. Po medialnych doniesieniach Jakob Kosel mocno ograniczył aktywność w mediach społecznościowych i nie wrzucał do sieci nowych relacji. Teraz wrócił i powiedział, co się stało. Jego związek z Ciocią Liestyle przetrwał?

Media poinfomowały o rozstaniu Jakoba Kosela i Cioci Liestyle

Dokładnie we wtorek 9 czerwca 2026 roku Pudelek poinformował o kolejnym rozstaniu w polskim show-biznesie. Portal donosił wówczas, że Jakob Kosel i Ciocia Liestyle, czyli Agnieszka Wolszczyk, rzekomo zakończyli swój związek. Według medialnych ustaleń para rozstała się, ale utrzymuje ze sobą kontakt ze wzgledu na dzieci - córkę Michalinę i syna Józefa.

Agnieszka i Jakob nie są już razem, a ich kontakt obecnie sprowadza się tylko do kwestii związanych z dziećmi, które są oczywiście priorytetem. Ich znajomi mają nadzieję, że właśnie ze względu na dzieci jest jeszcze szansa, że do siebie wrócą, ale na ten moment niewiele na to wskazuje przekazał informator Pudelka.

Kosel, kojarzony przez widzów m.in. z „Top Model”, oraz Wolszczyk, od lat obecna w mediach społecznościowych jako Ciocia Liestyle, tworzyli jedną z bardziej rozpoznawalnych par polskiego internetu.

Jakob Kosel zabrał głos po medialnych doniesieniach o rozstaniu

Zarówno Jakob Kosel jak i Ciocia Liestyle nie komentowali doniesień o rozstaniu i nie wydali żadnego oświadczenia w tej sprawie. Teraz influencer przerwał milczenie i odezwał się do swoich fanów. Podczas relacji na InstaStories przyznał, że w ostatnich dniach dostawał mnóstwo pytań, co się z nim dzieje.

Kosel gdzie jesteś, Kosel, co się z tobą dzieje? Kosel czy wszystko ok? Kosel nudno tu bez ciebie. Od czterech czy pięciu dni dostaję co godzinę, częściej niż co godzinę taką wiadomość rozpoczął Jakob Kosel po kilku dniach nieobecności na Instagramie.

Jakob Kosel podziękował fanom za troskę i przyznał, że ostatni czas nie był dla niego najłatwiejszy.

Rzeczywiście ostatnie dni były dla mnie nie z tych najłatwiejszych, ale też takie, w których musiałem sobie chwilę posiedzieć, pomyśleć, spędzić czas z najbliższymi, przejechać się na wycieczkę, przewietrzyć głowę.

Kosel w kolejnych relacjach pokazał, że ostatnie dni spędził m.in. w rodzinnym mieście z najbliższymi, ale najważniejsze przekazał na sam koniec. Jeszcze kilka dni temu media i fani zwrócili uwagę, że Ciocia Liestyle przestała obserwować Jakoba Kosela na Instagramie. Teraz okazuje się, że znów obserwuje go w mediach społecznościowych.

I chyba dzięki temu, że tyle się dzieje zaczęły mnie śledzić na Instagramie jakieś modelki i gwiazdy! napisał w relacji i pokazał screen.

Czy to oznacza, że Jakob Kosel i Ciocia Liestyle są razem? My mocno im kibicujemy i trzymamy za nich kciuki.

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