Klaudia Halejcio to jedna z najpopularniejszych w mediach społecznościowych polska aktorka i influencerka. Na samym Instagramie gwiazdę śledzi ponad milion obserwujących, którzy zwracają uwagę na każde nagranie i zdjęcie dodane przez idolkę. Na co dzień Halejcio chętnie relacjonuje swoje codzienne życie, cały czas zaskakując swoich fanów. Tym razem postanowiła udostępnić serię zdjęć, która od razu chwyciła za serca internautów.

Klaudia Halejcio pokazała serię nowych zdjęć. Lawina komentarzy

Klaudia Halejcio stała się w ostatnich dniach tematem wielu medialnych spekulacji. Jak informowały ostatnio media, Klaudia Halejcio wzięła ślub w tajemnicy, choć ani ona, ani jej życiowy partner do tej pory nie potwierdzili, że powiedzieli sobie "tak".

Teraz wokół Klaudii Halejcio znów zrobiło się gorąco. Wszystko za sprawą najnowszym zdjęć opublikowanych przez gwiazdę. Klaudia Halejcio udostępniła nową serię zdjęć swojej córeczki, prosto z fryzjerskiego salonu. Nie trzeba było czekać długo, by najnowszy wpis gwiazdy obiegł Internet, wywołując lawinę komentarzy. Na co najbardziej zwrócili uwagę internauci?

Jeden z komentarzy opublikowała Karolina Pisarek, która napisała wprost: "Bożeeee, no ona jest tak słodka. Nie mogę się napatrzeć!". Pozostali internauci również nie szczędzili komplementów małej Nel.

Ta Dziewczynka jest tak piękna!

Przepiękne dziecko.

Ile ona ma w sobie uroku... Piękna jest i jeszcze to połączenie ciemnych oczu z jasnymi włoskami czytamy w komentarzach.

Wielu internautów zwróciło też uwagę na komentarz wskazujący na niezwykłe podobieństwo córeczki do znanej mamy.

100% klon Klaudii napisała jedna z internautek.

Klaudia Halejcio zadała fanom wymowne pytanie. Chodzi o ślub

Choć Klaudia Halejcio nie potwierdziła ślubu ze swoim partnerem, to w ostatnich tygodniach otwarcie przyznawała, że szykuje się do ceremonii. W jednym z postów zapytała nawet o ślubną radę swoich obserwatorów.

Powiedzcie mi, osoby po ślubie, jaka jest jedna rzecz, którą dziś powiedzielibyście sobie tuż przed własnym ślubem? Może jakaś rada, może coś, czym nie warto się stresować, a może coś, co warto zapamiętać na całe życie. Czytam wszystko i chętnie skorzystam z waszego doświadczenia napisała Halejcio na Instagramie.

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