Wczoraj zakończyła się szósta edycja "Mam Talent". Zwyciężczynią talent show została ukraińska artystka Tetiana Galitsyna, która oczarowała widzów i jurorów sztuką piaskowej animacji. Podczas finałowego występu przy pomocy ziarenek piasku i dłoni namalowała kolędę "Bóg się rodzi".

28-letnia uczestniczka programu z Charkowa na Ukrainie po swoim przedstawieniu zebrała od jurorów same pochlebne opinie:

- Zaczarowałaś nas. Pomimo bardzo oczywistego hasła na koniec myślę, że każdy opowiedział sobie własną historię i ją przeżył - powiedziała przewodnicząca Agnieszka Chylińska.

Takie animacje nie są czymś nowym. W 2010 podczas jednej z ukraińskich edycji "Mam Talent" zwyciężyła Ksenia Simonowa, która również potrafi z piaskowych obrazów uczynić sztukę. Występ Ukrainki z miejsca stał się hitem internetu i można nawet stwierdzić, że to ona przyczyniła się do rozpropagowania tej dyscypliny artystycznej.

Galitsyna powiedziała dziś w "Dzień Dobry TVN", że ze swoim talentem nie zgłosiła się do show w swojej ojczyźnie ze względu na to, że wszyscy na Ukrainie już to widzieli. W Polsce natomiast nikt tego jeszcze nie pokazywał na taką masą skalę.

Obejrzyjcie występy obu artystek i porównajcie je ze sobą. Który wzbudza w was więcej emocji?

Występ Kseni Simonowy:

Wszyscy finaliści "Mam Talent 6":