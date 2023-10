Minęły trzy miesiące od śmiertelnego wypadku syna Sylwii Peretti, który zginął w okolicy mostu Dębnickiego w Krakowie. Od tego czasu gwiazda "Królowych życia" postanowił usunąć się w cień, by w spokoju przetrwać okres żałoby. W tym czasie wiele osób zastanawiało się, jak 42-latka radzi sobie po stracie jedynego dziecka. Teraz celebrytka zdecydowała się przerwać milczenie i udzieliła wywiadu dla Vivy!, w którym opowiedziała, z czym się zmaga. Te słowa wywołują łzy.

W nocy z 14 na 15 lipca zginął jedyny syn Sylwii Peretti, który razem z trójką pasażerów znajdował się w pojeździe, który wpadł w poślizg, a następnie dachował. Niestety nikt nie przeżył, a rodziny ofiar są pogrążone w głębokim smutku. Po ponad dwóch miesiącach Sylwia Peretti przerwała milczenie i opublikowała pierwszy post po śmieci syna, w którym wróciła wspomnieniami do najgorszego dnia w jej życiu. Teraz 42-latka postanowiła otworzyć się w rozmowie z magazynem Viva!, w której przyznała, że nie wie, czy kiedykolwiek pozbiera się po tej tragedii.

W dalszej części rozmowy Sylwia Peretti przyznała, że po śmierci dziecka nic nie ma dla niej większego sensu. Cieszy się, że może sobie pozwolić na zostanie w domu, bo w takim stanie nie miałaby siły pracować.

Gwiazda "Królowych życia" dodała, że media i hejterzy wcale nie ułatwiają jej powrotu do normalności. Najbardziej boli ją to, że obwiniają ją za tę tragedię i robią z jej syna "mordercę".

Media i hejterzy każdego dnia przypominają mi o tym, co się stało. Wykorzystali tę tragedię i nie dali mi przeżyć żałoby, osądzając, że to ja jestem winna temu, co się stało. Nie potrzebuję przypominania. Stałam się żywym celem gazet, portali, ale przede wszystkim ludzi. Stałam się ofiarą, która znosi to, że z jej syna robią mordercę

— dodała.